Какой праздник 23 февраля 2026 года / © ТСН

Реклама

23 февраля 2026 года — понедельник. 1460-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

23 февраля верующие празднуют День памяти святого священномученика Поликарпа / © pexels.com

Завтра, 23 февраля, верующие празднуют День памяти святого священномученика Поликарпа. Родился около 69 года. Он был непосредственным носителем апостольской традиции и ревностным защитником христианской веры от ересей. Сохранилось его «Послание к Филиппийцам», в котором Поликарп призывает к стойкости в вере, любви и чистоте жизни. Около 155 года во время гонений на христиан святого арестовали. Его заставляли отречься от Христа, но он ответил знаменательными словами: «Восемьдесят и шесть лет я служу Ему, и Он не сделал мне никакого зла. Как могу попрать моего Царя и Спасителя?» Поликарпа приговорили к сожжению, а затем казнили мечом. Его мученическая смерть стала одним из первых подробно описанных свидетельств о подвиге христианских мучеников.

23 февраля начинается Великий пост / © pexels.com

Также 23 февраля начинается Великий пост. Это самый длительный и строгий пост в христианской традиции, предшествующий святой Пасхе. В православии он длится 40 дней и завершается Страстной неделей. Пост установлен в память о сорокадневном посте Иисуса Христа в пустыне. Это особенное время молитвы, покаяния, воздержания и духовного очищения. Верующие ограничивают себя в пище (отказываются от мяса, молочных продуктов, яиц), больше молятся, исповедуются и делают добрые дела. Главная цель Великого поста — не только телесное содержание, но, прежде всего, внутреннее обновление, примирение с Богом и людьми и подготовка сердца к светлому празднику Воскресения Христова.

Реклама

23 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день взаимопонимания и мира / © pexels.com

23 февраля в Украине и мире празднуют Всемирный день взаимопонимания и мира. Инициатором стал основатель организации — Пол Гаррис, стремившийся объединить людей разных профессий, культур и национальностей для служения обществу. Главная идея дня — напомнить, что мир начинается с диалога, уважения и готовности слышать друг друга. В этот день в разных странах проводятся миротворческие форумы, образовательные мероприятия, благотворительные инициативы и акции поддержки. Особый акцент делается на межкультурном диалоге, толерантности и развитии гражданского общества.

23 февраля День игры в теннис / © pexels.com

Также 23 февраля День игры в теннис. Теннис развивает выносливость, быстроту реакции, координацию и стратегическое мышление. Это игра, которая одинаково подходит и для профессиональных спортсменов, и для любителей всех возрастов. Праздник возник как инициатива поклонников здорового образа жизни: в этот день организуют дружеские матчи, тренировки для новичков, турниры в клубах и открытые занятия для детей. Теннис имеет многовековую историю: современная версия игры сформировалась в Великобритании XIX века, а сегодня этот вид спорта представлен на турнирах Большого шлема и Олимпийских играх.

23 февраля День рождения дизельного двигателя / © pexels.com

А еще 23 февраля День рождения дизельного двигателя. Именно в этот день 1893 немецкий инженер Рудольф Дизель получил патент на свое изобретение. Дизельный двигатель работает по принципу самовозгорания топлива от высокого давления воздуха в цилиндре. В отличие от бензиновых моторов, он не нуждается в свечах зажигания, что делает его более экономичным и выносливым. Изобретение Дизеля стало революционным для промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Сегодня дизельные двигатели используются в грузовиках, поездах, кораблях, спецтехнике и даже некоторых легковых авто.