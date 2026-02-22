- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 1 мин
Олимпийские игры-2026: все медалисты за 22 февраля
В последний соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будут разыграны 5 комплектов наград.
В воскресенье, 22 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит последний, шестнадцатый соревновательный день.
В этот день будет разыграно 5 комплектов медалей. Украина в заключительный день Олимпиады не будет представлена — "сине-желтые" уже завершили выступления на этих Играх без наград.
Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 22 февраля и список всех обладателей наград.
11:00. Лыжные гонки (масс-старт, 50 км классическим стилем, женщины)
11:00. Бобслей (четверки, мужчины)
11:40. Фристайл (хафпайп, женщины)
12:05. Керлинг (финал, женщины): Швейцария – Швеция
15:10. Хоккей (финал, мужчины): США – Канада
Добавим, что торжественная церемония закрытия Олимпиады-2026 также состоится сегодня, 22 февраля, в 21:30 по киевскому времени.
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляли 46 атлетов, которые боролись за медали в 11 видах спорта. "Сине-желтые" в третий раз в истории не завоевали ни одной награды на зимней Олимпиаде.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.