- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 190
- Время на прочтение
- 2 мин
Говорите эту фразу перед сном — и денег будут полные карманы: метод, который действительно работает
Это простое вечернее упражнение помогает настроить сознание для привлечения финансовых возможностей и создает психологический фундамент для успеха и стабильности.
Существует множество советов по поводу того, как улучшить финансовое положение, однако многие забывают: наши мысли и внутреннее состояние ежедневно влияют на то, какие возможности мы привлекаем. Именно поэтому вечер — лучшее время для работы с подсознанием, ведь перед сном мозг переходит в состояние, когда установка легко «входит» в глубокие психологические слои. Есть одна короткая, но очень действенная фраза, которая со временем меняет отношение к деньгам, преодолевает внутренние блоки и настраивает на успех.
Фраза, которую следует повторять каждый вечер, чтобы всегда было много денег
«Я открыт (а) для богатства, и новые деньги приходят ко мне каждый день».
Это не магия в буквальном смысле — это психологический инструмент, работающий благодаря нескольким важным механизмам.
Она формирует положительную установку на деньги. Многие подсознательно боятся больших сумм, считают себя недостойными финансового успеха или чувствуют вину при желании жить лучше. Регулярное повторение фразы постепенно снимает эти блоки.
Устремляет внимание на возможности, а не на недостаток. Если постоянно думать о нехватке денег, то мозг видит только препятствия. Если думать о достатке, вы будете замечать много шансов на обогащение и успех — новые проекты, предложения, контакты.
Включает подсознательное программирование. Перед сном мозг переходит в состояние, похожее на медитативное. В этот момент фраза попадает в глубокие слои сознания, где формируются повадки и реакции.
Усиливает чувство внутренней уверенности. Повторяя установку, человек перестает сомневаться в своих силах и смелее принимает решения, ведущие к финансовому успеху.