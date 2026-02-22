Как привлечь деньги в свою жизнь / © www.freepik.com/free-photo

Существует множество советов по поводу того, как улучшить финансовое положение, однако многие забывают: наши мысли и внутреннее состояние ежедневно влияют на то, какие возможности мы привлекаем. Именно поэтому вечер — лучшее время для работы с подсознанием, ведь перед сном мозг переходит в состояние, когда установка легко «входит» в глубокие психологические слои. Есть одна короткая, но очень действенная фраза, которая со временем меняет отношение к деньгам, преодолевает внутренние блоки и настраивает на успех.

Фраза, которую следует повторять каждый вечер, чтобы всегда было много денег

«Я открыт (а) для богатства, и новые деньги приходят ко мне каждый день».

Это не магия в буквальном смысле — это психологический инструмент, работающий благодаря нескольким важным механизмам.

