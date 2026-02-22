Появились фото удара по заводу, производящему "Орешник": масштабные разрушения ключевого цеха

Ракета "Фламинго"

В результате удара по Воткинскому заводу на территории России зафиксированы значительные разрушения одного из производственных корпусов. По предварительным данным, в кровле здания образовалась брешь ориентировочно 30х24 метра. Высота повреждений неравномерна – примерно 24 метра с одной стороны и около 18 метров с другой.

Об этом сообщает аналитический канал "КиберБорошно".

Характер разрушений и форма обвала свидетельствуют о том, что взрыв, вероятно, произошел внутри помещения. Поэтому внутренние площади могли полностью выгореть, а оборудование — испытать критические повреждения.

Удар пришелся по корпусу №19, где расположен гальвано-штамповочный цех. Именно на этом участке осуществляется штамповка и формирование металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей – нанесение защитных и функциональных покрытий и подготовка поверхностей к последующей сборке.

Последствия удара по заводу. / © Фото из открытых источников

Эксперты отмечают, что поражение такого производственного подразделения может оказать существенное влияние на технологический цикл предприятия. Речь идет о ключевом этапе создания базовых конструкций корпусов изделий и их подготовке к финальной сборке, что потенциально способно замедлить или частично остановить производственные процессы.

Напомним, подразделения Ракетных войск и артиллерии ВСУ в ночь на 21 февраля нанесли удар по предприятию ВПК Воткинский завод в городе Воткинск, Удмуртская Республика, Россия крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго".

Также ранее сообщалось, что Силы обороны Украины нанесли удары по полигону Капустин Яр на территории России, откуда кафиры запускали ракеты “Орешник”.