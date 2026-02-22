- Дата публікації
З’явилися фото удару по заводу, що виробляє "Орешник": масштабні руйнування ключового цеху
У Мережі з’явилися фото наслідків удару по Воткінському заводу в Росії, де виробляють ракети “Орешник”.
Унаслідок удару по Воткінському заводу на території Росії зафіксовано значні руйнування одного з виробничих корпусів. За попередніми даними, в покрівлі будівлі утворився пролом орієнтовно 30×24 метри. Висота пошкоджень нерівномірна — приблизно 24 метри з одного боку та близько 18 метрів з іншого.
Про це повідомляє аналітичний канал “КіберБорошно”.
Характер руйнувань і форма обвалу свідчать, що вибух, ймовірно, стався всередині приміщення. Через це внутрішні площі могли повністю вигоріти, а обладнання — зазнати критичних пошкоджень.
Удар припав по корпусу №19, де розташований гальвано-штампувальний цех. Саме на цій ділянці здійснюється штампування та формування металу, виготовлення корпусних елементів ракет, а також гальванічна обробка деталей — нанесення захисних і функціональних покриттів та підготовка поверхонь до подальшого складання.
Експерти зазначають, що ураження такого виробничого підрозділу може суттєво вплинути на технологічний цикл підприємства. Йдеться про ключовий етап створення базових конструкцій корпусів виробів і їхню підготовку до фінального складання, що потенційно здатне уповільнити або частково зупинити виробничі процеси.
Нагадаємо, підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ в ніч проти 21 лютого завдали удару по підприємству ВПК Воткинський завод у місті Воткінськ, Удмуртська Республіка, Росія крилатими ракетами FP-5 “Фламінго”.
Також раніше повідомлялось, що Сили оборони України завдали ударів по полігону “Капустин Яр” на території Росії, звідки окупанти запускали ракети “Орешнік”.