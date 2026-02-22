З’явилися фото удару по заводу, що виробляє "Орешник": масштабні руйнування ключового цеху

Ракета "Фламінго"

Унаслідок удару по Воткінському заводу на території Росії зафіксовано значні руйнування одного з виробничих корпусів. За попередніми даними, в покрівлі будівлі утворився пролом орієнтовно 30×24 метри. Висота пошкоджень нерівномірна — приблизно 24 метри з одного боку та близько 18 метрів з іншого.

Про це повідомляє аналітичний канал “КіберБорошно”.

Характер руйнувань і форма обвалу свідчать, що вибух, ймовірно, стався всередині приміщення. Через це внутрішні площі могли повністю вигоріти, а обладнання — зазнати критичних пошкоджень.

Удар припав по корпусу №19, де розташований гальвано-штампувальний цех. Саме на цій ділянці здійснюється штампування та формування металу, виготовлення корпусних елементів ракет, а також гальванічна обробка деталей — нанесення захисних і функціональних покриттів та підготовка поверхонь до подальшого складання.

Наслідки удару по заводу. / © Фото з відкритих джерел

Експерти зазначають, що ураження такого виробничого підрозділу може суттєво вплинути на технологічний цикл підприємства. Йдеться про ключовий етап створення базових конструкцій корпусів виробів і їхню підготовку до фінального складання, що потенційно здатне уповільнити або частково зупинити виробничі процеси.

Нагадаємо, підрозділи Ракетних військ і артилерії ЗСУ в ніч проти 21 лютого завдали удару по підприємству ВПК Воткинський завод у місті Воткінськ, Удмуртська Республіка, Росія крилатими ракетами FP-5 “Фламінго”.

Також раніше повідомлялось, що Сили оборони України завдали ударів по полігону “Капустин Яр” на території Росії, звідки окупанти запускали ракети “Орешнік”.