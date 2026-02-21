У Саранську горить одне з найбільших виробництв силової електроніки для армії РФ: що відомо

Пожежа у промзоні у Саранську / © із соцмереж

У місті Саранськ (столиці республіки Мордовія, РФ) 21 лютого зранку спалахнула пожежа в промисловій зоні. За даними ЗМІ, може горіти ПАТ «Електровипрямляч».

Про це повідомляє The Moscow Times.

В управлінні МНС регіону спочатку повідомили, що загоряння сталося в районі підприємства ОПК Саранського приладобудівного заводу, однак причину загоряння не назвали. Вогонь охопив один з цехів площею 150 м². За дві години в МНС відзвітували про локалізацію пожежі й заявили, що ніхто не постраждав.

Місцеві ЗМІ повідомляли, що загорівся склад підприємства. Інших офіційних даних про пожежу наразі немає. Влада зранку оголошувала в регіоні дронову небезпеку, проте у ранковому зведенні міноборони РФ про збиття дронів у Мордовії не повідомлялося.

За іншими даними, пожежа сталася на території ПАТ «Електровипрямляч», який є одним з найбільших російських виробників силової електроніки для потреб ЗС РФ. Зокрема місцеві жителі повідомили ТГ-каналу Astra про пожежу на підприємстві, припустивши, що завод потрапив під удар дронів.

Канал також проаналізував кадри від очевидців, і дійшов висновку, що загорівся саме «Електровипрямляч». Підприємство, крім випуску спеціалізованого електротехнічного обладнання, ліцензовано на розробку та складання силових напівпровідникових приладів для озброєння та військової техніки в системі «Військовий Регістр», а також має офіційний дозвіл Держатомнагляду РФ на конструювання та виробництво обладнання для атомних станцій.

Підприємство перебуває під санкціями США, Канади, ЄС, Великої Британії, Швейцарії, Нової Зеландії, Японії за участь у держоборонзамовленні РФ.

Також, посилаючись на супутникові дані NASA, Astra пише про загоряння на Нафтогірському газопереробному заводі (АТ «НГПЗ») після сьогоднішньої атаки БПЛА у Самарській області. Місцева влада повідомляла про атаку «по двох промислових майданчиках». АТ «НГПЗ» — це промислове підприємство з переробки супутнього нафтового газу. Завод відіграє важливу роль в утилізації та переробці вуглеводневої сировини регіону та входить до структури нафтової компанії «Роснефть».

Удар, «за основною версією, був завданий ракетою „Фламінго“ — як і удар по Воткінському ракетному заводу», стверджує Радіо Свобода, якого цитує Astra.

Також у суботу про «масовану атаку дронів» на Татарстан заявила голова Альметьєвського району Татарстану Гюзель Хабутдінова. Вона сказала, що дрони намагались атакувати виробничі об’єкти. За даними Astra, городяни помітили дрони за 600 метрів від альметьєвського заводу «Радіоприлад», який виробляє електронні системи для авіації. Пізніше Хабутдінова заявила, що сили ППО «нейтралізували» загрозу, а «виробничі процеси на об’єктах району не порушені».

Нагадаємо, у ніч проти 21 лютого Сили оборони атакували завод у місті Воткінськ у російській республіці Удмуртія, який виробляє балістичні ракети «Іскандер» і «Орєшнік».