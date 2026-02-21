Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням - міністр

Люди / © УНІАН

Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням. Тому Мінсоцполітики розвиває флагманський напрям „Активне довголіття“, щоб люди старшого віку залишалися активними, здоровими та інтегрованими в життя громад.

Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін після зустрічі з послом Японії в Україні Накагоме Масаші.

Тож представники України та Японії обговорили розширення співпраці у соціальній сфері, зокрема у програмах активного довголіття для людей старшого віку, реабілітації та житлових проєктах для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Україна входить до тридцяти країн світу з найстарішим населенням. Майже 22% українців — люди віком 65 років і старше. Саме тому Мінсоцполітики розвиває флагманський напрям „Активне довголіття“, щоб люди старшого віку залишалися активними, здоровими та інтегрованими в життя громад. Ми високо цінуємо досвід Японії в цьому питанні та щиро зацікавлені у стратегічному партнерстві», — сказав Денис Улютін.

Під час зустрічі обговорили

розвиток безбар’єрної інфраструктури для людей похилого віку;

забезпечення допоміжними засобами реабілітації та створення інклюзивних маршрутів;

активну інтеграцію старших людей у суспільне життя;

житлові програми для переселенців у містах Київ, Львів та Дніпро, де японські компанії мають досвід реалізації таких проєктів;

впровадження сучасних реабілітаційних технологій та підготовку фахівців;

академічні програми обміну для підвищення кваліфікації українських реабілітологів і протезистів;

можливість японських інвестицій у розвиток реабілітаційних закладів під управлінням Мінсоцполітики.

Посол Японії Накагоме Масаші підкреслив, що Японія зацікавлена у поглибленні співпраці, цінує український досвід у пошуку рішень для складних соціальних викликів та готова сприяти розвитку двосторонніх проєктів.

