"Лукашенка можна посунути": експерт розкрив радикальні плани Путіна через втрати РФ

Мобілізація в РФ

Реклама

Володимир Путін категорично не хоче оголошувати загальну мобілізацію, аби остаточно не обвалити рівень довіри росіян до влади. Кремль обрав тактику купівлі солдатів за величезні гроші, але цей механізм уже дає серйозний збій.

Про це в інтерв’ю розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук.

Він наголосив, що Росії критично не вистачає бійців, аби повною мірою покривати колосальні втрати на фронті.

Реклама

Показовим став січень, коли Росія зазнала на 9 тисяч осіб більше втрат, ніж мала змогу компенсувати новобранцями. Охочих добровільно йти на забій не залишилося навіть попри рекордні фінансові виплати за підписання контракту з російським міноборони.

Як зазначає експерт, раніше Росію рятував варіант із засудженими. Однак сьогодні десятки російських СІЗО та колоній просто закрилися через брак арештантів — цей специфічний ресурс повністю вичерпався на фронті.

На що Путін «робить ставку»

За словами фахівця, зіткнувшись із кадровим голодом, Росія змушена вербувати на війну мігрантів з Центральної Азії, а також звертатися по допомогу до іноземних диктаторів.

«А є вже готові армії, наприклад, у Північній Кореї. Зараз 10 тисяч північнокорейців стоїть на півночі України, це бойові та інженерні підрозділи. Дати грошей Кім Чен Ину і залучити готову бойову силу для Путіна краще, ніж проводити загальну мобілізацію. Він може дати більше грошей і масштабувати присутність північнокорейців», — заявив Лакійчук.

Реклама

Загроза для Білорусі: чи віддасть Лукашенко армію

На думку керівника безпекових програм Центру глобалістики, очільник Кремля має в запасі ще один радикальний спосіб поповнення своїх збройних сил — звернутися до Білорусі. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко має власне боєздатне військо, яке може стати наступною ціллю Москви.

«Лукашенко її віддавати не хоче, але ж його можна посунути й додати невеличке військо до складу своїх збройних сил. Путін буде визначатись, що йому буде зручніше, на які ризики він готовий буде піти», — підсумував Лакійчук.

Нагадаємо, у Білорусі під виглядом «раптової перевірки боєготовності» тривають масштабні заходи з призову офіцерів запасу та резервістів. Про це раніше повідомляв заступник керівника Об’єднаного перехідного кабінету Білорусі Павло Латушко.

За його словами, фактично йдеться про приховану мобілізацію, яка проводиться у стислі терміни та без урахування соціальних чи медичних підстав для відстрочки. Повістки, як стверджує опозиційний політик, вручають із вимогою з’явитися до місця служби протягом кількох годин, інколи — в іншому місті. Призваних направляють на збори тривалістю до двох місяців, при цьому в них можуть вилучати мобільні телефони.

Реклама

Латушко також заявляв про розбіжності між офіційними повідомленнями Міністерства оборони та інформацією, що з’являється в незалежних джерелах. За його даними, станом на момент заяв ішлося щонайменше про 400 призваних офіцерів запасу, тоді як загальна кількість мобілізованих резервістів не розголошується.