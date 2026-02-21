Чому розмір має значення / © Credits

На відміну від наших найближчих родичів — великих приматів, людський пеніс не має кістки та працює виключно через кровотік. Проте він часто більший та товщий навіть з поправкою на розмір тіла, про це розповіло видання News Medical. Це давно дивувало біологів і виникли дві основні теорії еволюції чоловічих геніталій:

Вибір партнерки — жінки віддають перевагу генетично «сильнішим» або здоровішим чоловікам. Конкуренція між чоловіками — певні ознаки допомагають чоловікам у конфліктах або сигналізують суперникам про можливу силу.

Але досі не було чіткого експериментального підтвердження того, що пеніс справді відіграє роль і в оцінці суперників.

Дослідження

Дослідники створили 343 комп’ютерно змодельовані чоловічі фігури, які відрізнялися трьома параметрами:

розмір пеніса (5–13 см у стані спокою),

зріст (1,63–1,87 м),

форма тіла (від грушоподібної до V-подібної).

Понад 800 учасників, чоловіки та жінки, оцінювали аватари: жінки — за привабливістю, чоловіки — за тим, наскільки загрозливий вигляд мав потенційний суперник у бійці. Щоб дослідити ефект середовища, частина учасників дивилась аватарів на екранах, а частина — на великих проєкціях у натуральний розмір.

Розмір пеніса та привабливість

Жінки дійсно віддавали перевагу більшому розміру пеніса, проте було виявлено не лінійний ефект, адже привабливість зростала до певного оптимального розміру, після чого збільшення більше не давало переваги.

Чоловіки теж реагували на розмір, однак вже інакше, великі пеніси сигналізували про потенційну загрозу у конфлікті. Цей ефект був менший, ніж вплив зросту та форми тіла, але статистично значущий.

Розмір як сигнал сили

Результати показали, що чоловіки справді враховують пеніс в оцінці потенційного суперника. Важливо, що найсильніший ефект спостерігався за живих проєкцій у натуральний розмір, а не на маленьких екранах. Це означає, що онлайн-дослідження можуть недооцінювати вплив візуальних сигналів на поведінку.

Еволюційний тиск

Отже, чоловічий пеніс розвивався під впливом двох механізмів одночасно:

Приваблення жінок через сигнал здоров’я та генетичної якості.

Вплив на суперників через сигналізування про відносну міць та можливу загрозу.

Тобто цей орган одночасно «говорить» і до партнерів, і до конкурентів, тож еволюція зробила його великим не випадково.

Це дослідження підтверджує, що розмір чоловічих геніталій — це не лише питання фізіології чи естетики. Він одночасно впливає на привабливість для партнерок і на взаємну оцінку суперників серед чоловіків. Еволюція, як завжди, обирає складні шляхи, тож іноді навіть найінтимніші частини нашого тіла мають важливу соціальну та репродуктивну функцію.