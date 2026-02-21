Гьодза з хеком та овочами / © Associated Press

Домашні гьодза — це більше не складна ресторанна магія. Фудблогер Eric Lahuerta розповів, що вам треба ніжна риба, овочі та трохи терпіння, щоб на столі зʼявилася страва, яка має вигляд як із меню фешенебельного ресторану, а готується все дуже просто.

Інгредієнти

Для начинки

філе хека 4 шт.

часник 4 зубчики

свіжий імбир 20 г

цибуля 1 шт.

морква 3

пекінська капуста ½ качана

оливкова олія

сіль

чорний перець

Для тіста

пшеничне борошно 200 г

тепла вода 100 мл

сіль

Приготування

Тісто

Змішайте борошно, сіль і теплу воду. Замісіть еластичне тісто, близько 10 хв. Загорніть у плівку «у контакт» і залиште у холодильнику на 2 години. Розкачайте максимально тонко, майже прозоро.

Начинка

Обсмажте філе хека на оливковій олії до готовності т відкладіть. У тій самій сковороді обсмажте дрібно нарізані часник та імбир, буквально 2 хв. Додайте моркву та порей, тушіть кілька хвилин. Вкиньте капусту, швидко обсмажте та зніміть з вогню. Рибу розберіть на ніжні шматочки та змішайте з овочами. Начинка має бути соковитою, але не водянистою.

Формування та приготування

Викладіть начинку у центр кожного кружечка тіста. Защипніть краї класичною «гармошкою». Обсмажте гьодза на сковороді з оливковою олією до золотистої скоринки знизу. Додайте трохи води, накрийте кришкою та готуйте 3–4 хв на парі.

Подача

з соєвим соусом

з краплею кунжутної олії

з міксом зелені чи мікрогріну

келихом сухого білого вина чи зеленого чаю

Гьодза з хеком і овочами — це не просто рецепт, вони ідеально вписуються у тренд вишуканої домашньої кухні, коли вдома хочеться готувати красиво, але без зайвого стресу. Це страва, яка доводить, що мода змінюється, а задоволення від добре приготованої їжі — вічне.