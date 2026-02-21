ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
30
Время на прочтение
2 мин

Гёдза с хеком и овощами — рецепт азиатской классики со средиземноморским акцентом

Гёдза давно вышли за пределы японской кухни. Сегодня их готовят с мясом, морепродуктами, овощами, но именно рыбная версия становится новым гастротрендом.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Гёдза с хеком и овощами

Гёдза с хеком и овощами / © Associated Press

Домашние гьодза — это больше не сложная ресторанная магия. Фудблогер Eric Lahuerta рассказал, что вам нужно нежная рыба, овощи и немного терпения, чтобы на столе появилось блюдо, которое выглядит как из меню фешенебельного ресторана, а готовится все очень просто.

Ингредиенты

Для начинки

  • филе хека 4 шт.

  • чеснок 4 зубчика

  • свежий имбирь 20 г

  • лук 1 шт.

  • морковь 3

  • пекинская капуста ½ кочана

  • оливковое масло

  • соль

  • черный перец

Для теста

  • пшеничная мука 200 г

  • теплая вода 100 мл

  • соль

Приготовление

Тесто

  1. Смешайте муку, соль и теплую воду.

  2. Замесите эластичное тесто, около 10 мин.

  3. Заверните в пленку «в контакт» и оставьте в холодильнике на 2 часа.

  4. Раскатайте максимально тонко, почти прозрачно.

Начинка

  1. Обжарьте филе хека на оливковом масле до готовности и отложите.

  2. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанные чеснок и имбирь, буквально 2 мин.

  3. Добавьте морковь и порей, тушите несколько минут.

  4. Бросьте капусту, быстро обжарьте и снимите с огня.

  5. Рыбу разберите на нежные кусочки и смешайте с овощами. Начинка должна быть сочной, но не водянистой.

Формирование и приготовление

  1. Выложите начинку в центр каждого кружочка теста.

  2. Защипните края классической «гармошкой».

  3. Обжарьте гёдза на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки снизу.

  4. Добавьте немного воды, накройте крышкой и готовьте 3-4 мин на пару.

Подача

  • с соевым соусом

  • с каплей кунжутного масла

  • с миксом зелени или микрогрина

  • бокалом сухого белого вина или зеленого чая

Гёдза с хеком и овощами — это не просто рецепт, они идеально вписываются в тренд изысканной домашней кухни, когда дома хочется готовить красиво, но без лишнего стресса. Это блюдо, которое доказывает, что мода меняется, а удовольствие от хорошо приготовленной еды — вечное.

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie