Гёдза с хеком и овощами — рецепт азиатской классики со средиземноморским акцентом
Гёдза давно вышли за пределы японской кухни. Сегодня их готовят с мясом, морепродуктами, овощами, но именно рыбная версия становится новым гастротрендом.
Домашние гьодза — это больше не сложная ресторанная магия. Фудблогер Eric Lahuerta рассказал, что вам нужно нежная рыба, овощи и немного терпения, чтобы на столе появилось блюдо, которое выглядит как из меню фешенебельного ресторана, а готовится все очень просто.
Ингредиенты
Для начинки
филе хека 4 шт.
чеснок 4 зубчика
свежий имбирь 20 г
лук 1 шт.
морковь 3
пекинская капуста ½ кочана
оливковое масло
соль
черный перец
Для теста
пшеничная мука 200 г
теплая вода 100 мл
соль
Приготовление
Тесто
Смешайте муку, соль и теплую воду.
Замесите эластичное тесто, около 10 мин.
Заверните в пленку «в контакт» и оставьте в холодильнике на 2 часа.
Раскатайте максимально тонко, почти прозрачно.
Начинка
Обжарьте филе хека на оливковом масле до готовности и отложите.
В той же сковороде обжарьте мелко нарезанные чеснок и имбирь, буквально 2 мин.
Добавьте морковь и порей, тушите несколько минут.
Бросьте капусту, быстро обжарьте и снимите с огня.
Рыбу разберите на нежные кусочки и смешайте с овощами. Начинка должна быть сочной, но не водянистой.
Формирование и приготовление
Выложите начинку в центр каждого кружочка теста.
Защипните края классической «гармошкой».
Обжарьте гёдза на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки снизу.
Добавьте немного воды, накройте крышкой и готовьте 3-4 мин на пару.
Подача
с соевым соусом
с каплей кунжутного масла
с миксом зелени или микрогрина
бокалом сухого белого вина или зеленого чая
Гёдза с хеком и овощами — это не просто рецепт, они идеально вписываются в тренд изысканной домашней кухни, когда дома хочется готовить красиво, но без лишнего стресса. Это блюдо, которое доказывает, что мода меняется, а удовольствие от хорошо приготовленной еды — вечное.