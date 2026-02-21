Гёдза с хеком и овощами / © Associated Press

Домашние гьодза — это больше не сложная ресторанная магия. Фудблогер Eric Lahuerta рассказал, что вам нужно нежная рыба, овощи и немного терпения, чтобы на столе появилось блюдо, которое выглядит как из меню фешенебельного ресторана, а готовится все очень просто.

Ингредиенты

Для начинки

филе хека 4 шт.

чеснок 4 зубчика

свежий имбирь 20 г

лук 1 шт.

морковь 3

пекинская капуста ½ кочана

оливковое масло

соль

черный перец

Для теста

пшеничная мука 200 г

теплая вода 100 мл

соль

Приготовление

Тесто

Смешайте муку, соль и теплую воду. Замесите эластичное тесто, около 10 мин. Заверните в пленку «в контакт» и оставьте в холодильнике на 2 часа. Раскатайте максимально тонко, почти прозрачно.

Начинка

Обжарьте филе хека на оливковом масле до готовности и отложите. В той же сковороде обжарьте мелко нарезанные чеснок и имбирь, буквально 2 мин. Добавьте морковь и порей, тушите несколько минут. Бросьте капусту, быстро обжарьте и снимите с огня. Рыбу разберите на нежные кусочки и смешайте с овощами. Начинка должна быть сочной, но не водянистой.

Формирование и приготовление

Выложите начинку в центр каждого кружочка теста. Защипните края классической «гармошкой». Обжарьте гёдза на сковороде с оливковым маслом до золотистой корочки снизу. Добавьте немного воды, накройте крышкой и готовьте 3-4 мин на пару.

Подача

с соевым соусом

с каплей кунжутного масла

с миксом зелени или микрогрина

бокалом сухого белого вина или зеленого чая

Гёдза с хеком и овощами — это не просто рецепт, они идеально вписываются в тренд изысканной домашней кухни, когда дома хочется готовить красиво, но без лишнего стресса. Это блюдо, которое доказывает, что мода меняется, а удовольствие от хорошо приготовленной еды — вечное.