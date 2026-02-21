Гороскоп на 22 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя делать зло в любом виде

Зимний пейзаж / © Credits

Плохие поступки, даже если они — на наш взгляд — будут оправданы с моральной точки зрения, вызовут негативное отношение звезд, а это, в свою очередь, может принести нам серьезные неприятности во всех сферах жизни. Зато можно делать хорошее не только в моральном, но и в материальном смысле — например, делать подарки близким людям. При этом они совершено необязательно должны быть дорогими и статусными, главное — учесть увлечения и предпочтения тех, кому мы их сделаем, тогда они станут по-настоящему памятными.

Овен

Чем больше добра вы сделаете в этот день, тем лучше будет не только для окружающих, но и, прежде сего, для ва самих — в результате благотворительности вам удастся превратить незнакомых людей в друзей.

Телец

Из любого события нынешнего дня необходимо, отключив эмоции, сделать важные для себя выводы, в таком случае удатся впредь не повторить сделанных в данный момент глупых, а потому особенно обидных ошибок.

Близнецы

Нежелательно обижаться на окружающих вас — особенно близких — людей по пустякам: уже завтра вы забудете, что стало причиной конфликта, а вот его последствия еще долгое время смогут осложнять ваше с ними общение.

Рак

День, когда желательно переключиться со своих еприятностей, которых у вас, конечно же, хватает, на гораздо более серьезны проблемы других людей: в таком случае вам удастся отвлечься от собственных переживаний.

Лев

Представителям вашего знака звезды советуют посвятить нынешний день — как и положено в выходной — родным и близким людям: таким образом вам удастся снизить возникший в ваших отношениях уровень напряженности.

Дева

Представителям вашего знака, делая добрые дела, ни в коем случае нельзя думать о собственной выгоде, в противном случае потеряется весь смысл благотворительности, и она не принесет пользы тем, кому предназначена.

Весы

Сложатся благоприятные условия для того, чтоы осознать и исправить совершенные ранее ошибки, а заодно и пересмотреть течение своей жизни в целом, начав ее, как принято говорить в таких случаях, с чистого листа.

Скорпион

Звезды советуют предстаивтелям знака помириться с теми, с кем они за последнее время поссорились — это особенно сильно коснется близких людей, отношения с которыми удастся вывести на новый уровень.

Стрелец

Представителям знака очень важно рассказать кому-то о переживаниях, которые они уже не в силах скрывать в себе — лучше всего с мамой или подругой, но стоит рассмотреть и вариант посещения психоаналитика.

Козерог

Раздражительность и агрессивность окружающих будет обусловлена не их отношением к вам, а энергией лунных суток, от которой уже завтра не останется и следа, так что не стоит принимать ее близко к сердцу.

Водолей

Для представителей такого неугомонного знака как ваш лучшим отдыхом, как правило, является смена деятельности, вот и сегодня вам нужно перейти от творчества к работе по дому — например, уборке или маленьком ремонте.

Рыбы

Не стоит и пытаться успеть все, что вы запланировали на нынешний день, возможно, вам это и удастся, но — с большой потерей качества, поэтому желательно лучше сделать меньше, но так, чтобы потом не переделывать.

