Как остановить Путина: Джонсон предложил разместить войска в Украине
Джонсон также рассказал, как ошибки союзников в прошлом спровоцировали полномасштабное вторжение России.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с громким заявлением о поддержке Киева. Он уверен, что Британия и ее союзники должны немедленно направить в Украину небоевые войска.
Об этом он заявил в интервью вместе с бывшим главой вооруженных сил Великобритании, адмиралом сэром Тони Радакином, пишет BBC.
По его словам, это необходимо для того, чтобы изменить мышление президента России Владимира Путина и показать реальную решительность Запада.
В настоящее время правительство Великобритании вместе с союзниками разрабатывает концепцию создания коалиции, которая могла бы придать силы для поддержания мира и стабильности в Украине. Однако официальная позиция предусматривает такой шаг только после достижения соглашения о прекращении войны. Борис Джонсон считает такой подход ошибочным.
«Если у нас есть план по развертыванию войск после войны, после того, как Путин снисходительно согласится на прекращение огня, то почему бы не сделать это сейчас?» — сказал экспремьер.
Джонсон подчеркнул, что размещение сухопутных войск станет мощным индикатором конституционной поддержки свободной и независимой Украины. Он акцентировал, что право приглашать иностранные контингенты на свою территорию принадлежит исключительно украинцам, а не российскому диктатору.
В Кремле ранее угрожали, что любые иностранные войска на территории Украины станут законными целями для армии РФ, независимо от их статуса.
Роковые ошибки Запада и цена нерешительности
Анализируя причины полномасштабной войны, Джонсон убежден, что конфликта можно было бы избежать. Для этого западным лидерам следовало более жестко реагировать на агрессию России еще в 2014 году во время аннексии Крыма.
Экспремьер открыто назвал бездействие мира трагическим. По его мнению, Путина вдохновил ряд провалов Запада: отсутствие наказания сирийского режима за использование химического оружия и хаотический вывод американских войск из Афганистана.
«Общая неопределенность позиции Запада нанесла ущерб Украине. Если бы у нас была ясность и простота в отношении Украины, а не бесконечные уклонения, мы могли бы предотвратить это вторжение», — заявил политик.
По его словам, партнеры действовали слишком медленно и осторожно. В последние годы союзникам часто нужны месяцы, чтобы согласовать поставки оружия, о котором просил президент Владимир Зеленский.
Джонсон подчеркнул, что чрезмерная осторожность Запада стоила украинцам жизней.
«Мы всегда неоправданно затягивали процесс. В результате мы все равно давали украинцам то, что они просили, и это всегда шло им на пользу, а Путину — в ущерб. То есть от эскалации страдает только Путин», — резюмировал бывший глава британского правительства.
Напомним, в канун четвертой годовщины полномасштабного вторжения России в Украину западные медиа обнародовали новые детали о том, как разведки США и Великобритании еще осенью 2021 года получили убедительные доказательства подготовки Москвы к масштабной войне.
По данным журналистских расследований, в ноябре 2021 года директор ЦРУ Уильям Бернс по поручению президента США отправился в Москву, чтобы предупредить Кремль о последствиях возможного вторжения. Разговор с Владимиром Путиным состоялся защищенной связью. После нее американская сторона пришла к выводу, что риск нападения реален.
Разведка США и Британии зафиксировала концентрацию десятков тысяч российских военных у украинских границ, а также получила данные перехватов о подготовке масштабной операции. В то же время, часть европейских правительств отнеслась к этим предупреждениям скептически, считая действия Москвы инструментом давления, а не подготовкой к полномасштабной войне.
В Украине публичные заявления руководства долгое время были сдержаны из-за опасений паники и экономической дестабилизации. Военное командование готовилось к возможному вторжению, проводило планирование обороны столицы и осуществляло мероприятия по рассредоточению сил и укреплению позиций.
По информации западных изданий, основными источниками данных для американской разведки стали спутниковые снимки высокого разрешения и перехвата коммуникаций российского Генштаба. В то же время, аналитики признали, что хотя факт нападения был предусмотрен, масштабы украинского сопротивления и провал планов быстрой смены власти в Киеве оказались недооцененными.