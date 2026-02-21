- Дата публикации
Коровы едва не сорвали освобождение Липцов: боец ГУР рассказал детали операции
Несмотря на это военным удалось освободить около 400 гектаров.
Во время операции по освобождению Липцев в Харьковской области украинские военные столкнулись с неожиданной проблемой — местным скотом.
Об этом в интервью журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказал боец ГУР с позывным «Наум».
По его словам, группа должна была сдерживать наступления российских сил минометным огнем и не позволять оккупантам продвигаться к позициям обороны.
«Нас больше всего нервировали коровы. Какая-то бабушка, и даже не знаем, где она жила. Мы знаем, что она жила в этом районе. Мы пару раз ее видели. И она держала четыре или пять коров. И эти коровы всегда лезли к нам. И аэро разведка врага начинает понимать, что просто так — это все дело не будет. И вот это нас очень напрягало», — отметил «Наум».
Несмотря на это, операция завершилась успешно: удалось освободить примерно 400 гектаров.
Напомним, по словам заместителя командира роты батальона «Хартия» с позывным «Порох», уже второй год РФ пытается провести операцию по захвату Липцев Харьковской области и дальнейшего наступления на Харьков. В то же время несмотря на постоянные попытки продвижения, положительного результата враг не имеет.
«Сейчас у нас ситуация сложная, но стабильно контролируемая нашими силами. Враг не оставляет попыток зайти на наши позиции, проводит ударно-поисковые действия вдоль всего участка нашей ответственности», — отметил военный