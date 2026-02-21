Зимняя Олимпиада-2026: онлайн-трансляция церемонии закрытия

Олимпиада-2026 / © Associated Press

В воскресенье, 22 февраля, в Италии состоится официальная церемония закрытия зимних Олимпийских игр-2026.

Шоу состоится в античном амфитеатре в Вероне — городе, не принимавшем спортивных соревнований. Торжественное мероприятие начнется в 21:00 по киевскому времени.

В параде стран примет участие и сборная Украины, а сама церемония закрытия соревнований продлится около 2,5 часов. Как и церемония открытия, зрелищное шоу будет сопровождаться выступлениями звезд.

Во время церемонии закрытия Игр-2026 также запланирована символическая передача эстафеты следующей зимней Олимпиаде, которая в 2030 году состоится во французских Альпах.

Видеотрансляция церемонии закрытия Олимпиады-2026

Зимние Олимпийские игры-2026 начались 6 февраля и продлятся до 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.