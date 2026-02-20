- Дата публикации
Контратаки ВСУ на Александровском направлении замедляются: враг взимает резервы
Контратаки Сил обороны Украины на Александровском направлении продолжаются, однако их интенсивность уже снизилась из-за ограниченных ресурсов и активного усиления противника резервами.
На Александровском направлении украинские военные продолжают контратаки, однако их динамика уже не так мощна, как в первые дни операции. Причиной ограниченные ресурсы и постепенное истощение возможностей подразделений.
Такое мнение высказал военный обозреватель Богдан Мирошников .
В то же время противник начал активно взимать резервы, что существенно усложняет дальнейшее продвижение. По оценкам, так называемое «окно возможностей» для активных действий длилось около 10–14 дней — именно столько времени потребовалось бы врагу, чтобы перегруппироваться и развернуть дополнительные силы. Украинские военные, как полагают, использовали этот период максимально эффективно.
Пока не ожидается масштабных изменений в этом направлении. Вероятно, в ближайшее время противник снова перейдет к тактике постоянных атак широким фронтом, как это уже происходило раньше.
В то же время, нынешние контратаки будут иметь стратегическое значение для дальнейшей обороны, ведь позволили улучшить тактическое положение и истощить силы противника.
Отдельно отмечается высокая цена этих действий: предыдущие ошибки и проблемы с коммуникацией привели к значительным потерям территорий и человеческих жертв. Текущие успехи также завоеваны ценой жизни украинских воинов. Об этом следует помнить, оценивая ситуацию на фронте.
Напомним, ранее речь шла о вероятную дату новой массированной атаки России. Как отметил эксречник Генштаба ВСУ Владислав Селезнев, массированные ракетные атаки РФ по Украине обладают определенной временной цикличностью, а постепенное повышение температуры воздуха в Украине не нивелирует угрозы нового российского массированного ракетно-дронового удара.