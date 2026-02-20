Контратаки ЗСУ на Олександрівському напрямку сповільнюються: ворог стягує резерви

Російські військові / © Associated Press

На Олександрівському напрямку українські військові продовжують контратаки, проте їхня динаміка вже не така потужна, як у перші дні операції. Причиною є обмежені ресурси та поступове виснаження можливостей підрозділів.

Таку думку висловив військовий оглядач Богдан Мирошников.

Водночас противник почав активно стягувати резерви, що суттєво ускладнює подальше просування. За оцінками, так зване «вікно можливостей» для активних дій тривало близько 10–14 днів — саме стільки часу знадобилося б ворогу, щоб перегрупуватися та розгорнути додаткові сили. Українські військові, як вважається, використали цей період максимально ефективно.

Наразі не очікується масштабних змін на цьому напрямку. Ймовірно, найближчим часом противник знову перейде до тактики постійних атак широким фронтом, як це вже відбувалося раніше.

Водночас нинішні контратаки матимуть стратегічне значення для подальшої оборони, адже дозволили покращити тактичне положення та виснажити сили противника.

Окремо наголошується на високій ціні цих дій: попередні помилки та проблеми з комунікацією призвели до значних втрат територій і людських жертв. Поточні успіхи також здобуті ціною життя українських воїнів. Про це слід пам’ятати, оцінюючи ситуацію на фронті.

Нагадаємо, раніше йшлося про ймовірну дату нової масованої атаки Росії. Як зазначив ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов, масовані ракетні атаки РФ по Україні мають певну часову циклічність, а поступове підвищення температури повітря в Україні не нівелює загрози нового російського масованого ракетно-дронового удару.