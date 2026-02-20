У Криму вночі лунала стрілянина та вибухи: перші деталі

Аеродром "Бельбек" / © ВКонтакте

Близько 23:54 на аеродромі «Кача», що у тимчасово окупованому Криму, розпочалася інтенсивна стрілянина трасуючими боєприпасами.

Про це повідомляють підписники кримських моніторингових каналів, зокрема «Кримський вітер».

За повідомленнями очевидців, територію підсвічували ракетницями та синім прожектором. Стрілянина велася хаотично, однак була масованою.

Підписники з Бахчисарая також повідомляли про роботу російської протиповітряної оборони. У Севастополі знову було оголошено сигнал повітряної тривоги.

На військовому аеродромі «Бельбек» запускали сигнальні ракети та відкривали вогонь із кулеметів.

О 00:42 на «Качі» увімкнули вже два прожектори, після чого знову розпочалася стрілянина трасерами. Згодом до обстрілів долучилася зенітна установка. Територію продовжували підсвічувати сигнальними ракетами.

Станом на 00:54 стрілянина тривала. За словами очевидців, у роботі було вже три прожектори, вогонь вели в різні боки, сигнальних ракет не шкодували. Попередньо, по повітряних цілях влучань не зафіксовано.

О 01:18 у районі аеродрому «Кача» пролунав вибух. Офіційної інформації щодо наслідків інциденту наразі немає.

