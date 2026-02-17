У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

Реклама

У Керчі та низці інших населених пунктів тимчасово окупованого Криму вночі 17 лютого було чути вибухи.

Про це повідомляють підписники кримських моніторингових каналів, зокрема «Кримський вітер».

Зокрема, за їхніми даними, у Керчі чули проліт ракет, серію потужних вибухів і відчували сильну вібрацію. У небі нібито було видно зарево. Також зазначається, що Кримський міст був закритий для руху вже близько семи годин.

Повідомлення про вибухи надходили і з району аеродромів «Кача» та «Бельбек». За словами підписників моніторингових каналів, там могли лунати дуже потужні вибухи, ймовірно, на тлі роботи протиповітряної оборони. Також заявляється про можливий «приліт» у районі аеродрому «Кача».

Вибухи фіксували у Джанкойському, Кіровському та Красногвардійському районах. Над останнім, за даними з пабліків, помічали безпілотники.

У Севастополі, як повідомляється, працювали зенітні комплекси «Панцир» у районі Ялтинського кільця, овочебази та поблизу бухти Козачої. Про вибухи також писали жителі Феодосії та району аеродрому «Саки» в Новофедорівці.

Крім того, у Сімферополі, за інформацією підписників, на певний час зник мобільний та домашній інтернет у частини провайдерів.

Офіційних коментарів від російської окупаційної влади на момент публікації немає.

