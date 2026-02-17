- Дата публікації
-
У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито
У ніч проти 17 лютого 2026 року в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у різних районах півострова — місцеві пабліки та моніторингові канали повідомляють про дрони, пуски ракет і роботу російської ППО.
У Керчі та низці інших населених пунктів тимчасово окупованого Криму вночі 17 лютого було чути вибухи.
Про це повідомляють підписники кримських моніторингових каналів, зокрема «Кримський вітер».
Зокрема, за їхніми даними, у Керчі чули проліт ракет, серію потужних вибухів і відчували сильну вібрацію. У небі нібито було видно зарево. Також зазначається, що Кримський міст був закритий для руху вже близько семи годин.
Повідомлення про вибухи надходили і з району аеродромів «Кача» та «Бельбек». За словами підписників моніторингових каналів, там могли лунати дуже потужні вибухи, ймовірно, на тлі роботи протиповітряної оборони. Також заявляється про можливий «приліт» у районі аеродрому «Кача».
Вибухи фіксували у Джанкойському, Кіровському та Красногвардійському районах. Над останнім, за даними з пабліків, помічали безпілотники.
У Севастополі, як повідомляється, працювали зенітні комплекси «Панцир» у районі Ялтинського кільця, овочебази та поблизу бухти Козачої. Про вибухи також писали жителі Феодосії та району аеродрому «Саки» в Новофедорівці.
Крім того, у Сімферополі, за інформацією підписників, на певний час зник мобільний та домашній інтернет у частини провайдерів.
Офіційних коментарів від російської окупаційної влади на момент публікації немає.
