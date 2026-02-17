ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
117
Час на прочитання
1 хв

У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

У ніч проти 17 лютого 2026 року в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів у різних районах півострова — місцеві пабліки та моніторингові канали повідомляють про дрони, пуски ракет і роботу російської ППО.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
У Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

У Керчі та низці інших населених пунктів тимчасово окупованого Криму вночі 17 лютого було чути вибухи.

Про це повідомляють підписники кримських моніторингових каналів, зокрема «Кримський вітер».

Зокрема, за їхніми даними, у Керчі чули проліт ракет, серію потужних вибухів і відчували сильну вібрацію. У небі нібито було видно зарево. Також зазначається, що Кримський міст був закритий для руху вже близько семи годин.

Повідомлення про вибухи надходили і з району аеродромів «Кача» та «Бельбек». За словами підписників моніторингових каналів, там могли лунати дуже потужні вибухи, ймовірно, на тлі роботи протиповітряної оборони. Також заявляється про можливий «приліт» у районі аеродрому «Кача».

Вибухи фіксували у Джанкойському, Кіровському та Красногвардійському районах. Над останнім, за даними з пабліків, помічали безпілотники.

У Севастополі, як повідомляється, працювали зенітні комплекси «Панцир» у районі Ялтинського кільця, овочебази та поблизу бухти Козачої. Про вибухи також писали жителі Феодосії та району аеродрому «Саки» в Новофедорівці.

Крім того, у Сімферополі, за інформацією підписників, на певний час зник мобільний та домашній інтернет у частини провайдерів.

Офіційних коментарів від російської окупаційної влади на момент публікації немає.

Нагадаємо, що Росія може надсилати США сигнали щодо "визнання" Криму: Зеленський окреслив позицію України

Зеленський зазначив, що Україна не підтримає жодних рішень, які суперечать Конституції.

Дата публікації
Кількість переглядів
117
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie