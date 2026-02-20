Поблизу Краснодара пролунала серія вибухів: у регіоні працювала ППО, обмежено роботу аеропортів

Вибухи у Росії / © ТСН.ua

Реклама

Близько 03:40 у південній частині Краснодара та в Північному районі Краснодарського краю пролунало щонайменше п’ять вибухів. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Очевидці також пишуть про яскраві спалахи в небі. Попередньо, російська протиповітряна оборона намагалася збити безпілотники на підльоті до міста. Гучні звуки чули і мешканці селища Яблоновський.

Наразі офіційної інформації про постраждалих або руйнування немає.

Реклама

Раніше повідомлялося про вибухи в районах Анапи та Сочі. На тлі повітряної загрози в аеропортах Краснодара і Сочі запровадили тимчасові обмеження на приймання та відправлення авіарейсів.

Як повідомлялося, вночі мешканці Псковської області чули потужні вибухи. У місті Великі Луки було уражено нафтобазу, що розташована поблизу стратегічної залізниці. Її окупаційна армія використовує для перевезення вантажів, зокрема військового призначення.