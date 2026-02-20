Трамп озвучив 10-денне «вікно» для рішення щодо Ірану: можливі ядерні домовленості або військові дії

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп під час засідання свого консультативного органу — так званої «Ради миру» — заявив, що адміністрація може визначитися з наступними кроками щодо Ірану протягом наступних приблизно 10 днів, залежно від того, чи буде досягнуто угоди щодо ядерної програми.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Ми можемо зробити ще один крок, а можливо, й ні. Можливо, ми укладемо угоду. Ви дізнаєтеся про це, ймовірно, протягом наступних, мабуть, 10 днів», — сказав Трамп.

Ця заява пролунала на тлі тривалих переговорів між США і Іраном, що відбуваються у посередництві третіх країн. Адміністрація Вашингтона наполягає на тому, щоб Тегеран узгодив нову ядерну угоду, яка відповідала б інтересам США та їхніх союзників, і припинив підтримку проксі-груп у регіоні.

У разі невдачі дипломатичних зусиль Трамп не виключив можливості застосування військової сили. За даними джерел, Білий дім розглядає різні сценарії, включно з обмеженими ударами по іранським об’єктам, щоб змусити Іран піти на поступки без розгортання тривалої війни на Близькому Сході.

Такий підхід демонструє баланс між тиском на Іран і прагненням уникати повномасштабного конфлікту, але створює тиск на міжнародну спільноту та Тегеран у контексті ядерної програми та регіональної безпеки.

Нагадаємо, джерела CBS News і CNN повідомили, що президент США Дональд Трамп наблизився до рішення щодо масштабних ударів по Ірану. Зазначається, що американські військові будуть готові до потенційних ударів вже в суботу. Співрозмовники також стверджують, що очільник Білого дому ще не ухвалив остаточного рішення про те, чи завдавати удару.

Раніше Axios повідомило, що Трамп дедалі більше схиляється до масштабного нападу на Іран. Зазначається, що США та Іран опинилися на межі війни. Співрозмовники видання кажуть, що що ця військова операція, ймовірно, буде масштабною кампанією, яка триватиме кілька тижнів.