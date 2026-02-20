Нова загроза для Одеси: що задумала РФ у Чорному морі і чому в цю "гру" можна грати вдвох

РФ готується до масованих ударів по українській інфраструктурі за допомогою нових морських дронів

Росія посилює вплив на нашу портову інфраструктуру та кораблі у Чорному морі. Противник завдає постійних ракетних та дронових ударів по Одесі, Ізмаїлу та Чорноморську. За даними ГУР, російська армія готується до масованих ударів по українській інфраструктурі за допомогою нових морських дронів.

Наскільки це є серйозною загрозою для Одеси та інших портових міст і чи може стати підставою для блокади Чорного моря, з’ясовував TСН.ua.

Чи має РФ перевагу у морських дронах?

Наразі розробки російських морських дронів перебувають у стадії проєктування та можливого масштабування. Так, Росія може планувати відновити свій вплив у Чорному морі, але чи вдасться їй це реалізувати — наразі питання дуже спірне.

«Почнемо з того, що морські безекіпажні системи у нашого ворога були ще з початку повномасштабного вторгнення, і сказати, що у них з’явилося щось наднове, не можна. Поки практики масованого застосування морських дронів з боку РФ не спостерігається», — розповідає TСН.ua Дмитро Плетенчук, речник ВМС ЗСУ.

Він додає, що причин для застосування таких дронів існує багато, і такі спроби з боку РФ вже були, але без конкретного масштабування.

«Це може бути пов’язано з тим, що росіяни відстають від нас в застосуванні саме таких систем озброєння і намагаються це надолужити. Тому що з боку України були неодноразові успішні застосування, які всі добре пам’ятають. А наш ворог, навіть маючи великі потужності та спроможності, масово морські дрони не застосовує», — зауважує Плетенчук.

Геополітичний чинник та удари по портах

Він підкреслює, що Військово-морські сили розуміють сучасні виклики та можливі ризики у Чорному морі, тому у плануванні своєї діяльності все це враховують.

Щодо подібних тенденцій з боку противника, то тут варто проаналізувати роботу нашого «зернового коридору». Найбільшим споживачем або країною, яка є кінцевою точкою, куди йдуть судна по ньому, є Китайська Народна Республіка. І цю першість вона утримує вже доволі довго. На другому місці — Іспанія, яка, до речі, зараз теж багато експортує зерна до КНР.

«Тому, звісно, на ухвалення таких рішень можуть впливати і геополітичні чинники. Бо будь-які удари — це удари в першу чергу по суднах. А бити безекіпажними дронами по порту — немає сенсу. Та й розбити причальний фронт дроном обійдеться дуже дорого і виглядатиме дивно. Тим більше в умовах активної протидії. Тому прогнозувати таку можливість застосування, я на разі не буду. І підтвердити можливість таких атак теж не можу. Єдине, що можу додати — всі можливі ризики ми враховуємо», — каже Дмитро Плетенчук.

Він зауважує, що удари росіян по цивільних суднах, які мали місце і раніше із застосуванням засобів повітряного нападу (дронів-камікадзе, ракетного озброєння), — це фактично втягування інших країн у російсько-українську війну, бо кожне судно є територією країни, під прапором якої воно перебуває.

Робота «зернового коридору» попри загрози

«Звісно, що подібні кроки з боку противника, насправді можуть мати доволі суттєві міжнародні наслідки і прогнозувати щось подібне варто з огляду і на ці чинники», — пояснює Плетенчук.

Він підкреслює, що загрози для роботи українських портів існують від початку повномасштабного вторгнення.

«Удари завдавалися різноманітні. На жаль, і з втратами серед цивільних моряків, серед наших докерів і портовиків. Я це бачив неодноразово на власні очі. Але тим не менш, наш „зерновий коридор“ продовжує працювати. І ми потроху наближаємося до відмітки у 7 тисяч суден, які скористалися коридором, якщо брати лише порти Великої Одеси. Тобто за період трохи більше двох років», — додає речник ВМС.

Чому Росія боїться «гри вдвох»

Економічний тиск залишається пріоритетом для ворога, адже для України море — це основний експортно-імпортний канал, на який припадає левова частка всіх перевезень. Море взагалі є основним логістичним інструментом у всьому світі для постачання товарів.

«Якщо говорити про можливість посилення ударів морськими дронами з боку Росії, то тут я б сказав так: у цю гру завжди можна грати вдвох. Для росіян Чорне море є дуже важливим. Це єдині порти у всій РФ, які не замерзають. А ця зима є найбільш показовою у цьому контексті. І порт у Новоросійську є найбільшим портом у всій так званій РФ. Тому треба розуміти, що ми всі є фактично заручниками географії, у якій маємо одне узбережжя. І, на жаль, серед країн, які мають вихід до Чорного та Азовського морів є і РФ. Гадаю, що росіяни теж будуть враховувати цей фактор перед прийняттям подібних рішень», — підсумовує Дмитро Плетенчук.

