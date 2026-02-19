ТСН у соціальних мережах

Світ
140
2 хв

США масово перекидають авіацію на Близький Схід: чи готують удари по Ірану

Вашингтон значно посилив авіаційну та морську присутність на Близькому Сході. Експерти попереджають про ризик масштабної ескалації.

Кирило Шостак
Винищувачі F-16

Винищувачі F-16 / © Associated Press

Станом на зараз понад 100 американських літаків-заправників уже розміщені або перебувають у русі для підтримки потенційних військових операцій, пов’язаних з Іраном.

Про це повідомляє Clash Report.

Список можливих літаків, направлених США на Близький схід. / © ClashReport

Список можливих літаків, направлених США на Близький схід. / © ClashReport

Йдеться про масштабну підготовку до можливого застосування сили, адже такі літаки забезпечують дальність і тривалість польотів бойової авіації, що є ключовим елементом під час великих повітряних кампаній.

Трамп наближається до рішення

Раніше джерела CBS News та CNN повідомляли, що президент США Дональд Трамп близький до ухвалення рішення щодо масштабних ударів по Ірану. За їхніми даними, американські військові будуть готові до потенційних ударів вже в суботу, 21 лютого.

Водночас остаточного рішення поки не ухвалено. За словами співрозмовників, терміни можливого удару можуть виходити за межі найближчих вихідних.

Один із джерел зазначив, що Трамп у приватних розмовах висловлювався як “за”, так і “проти” силового сценарію. Президент також консультується з радниками та союзниками, намагаючись визначити оптимальну стратегію.

За інформацією американських медіа, Білий дім уже проінформували про готовність військових до ударів. Це стало можливим після значного посилення американської авіаційної та військово-морської присутності на Близькому Сході в останні дні.

Раніше видання Axios повідомляло, що США та Іран опинилися на межі масштабного конфлікту. За даними джерел, операція може стати тривалою кампанією, яка триватиме кілька тижнів.

В Ізраїлі тим часом готуються до можливого загострення. Під час обмежених консультацій за участю прем’єра Біньяміна Нетаньягу розглядалася ймовірність того, що Іран може завдати ракетних ударів по Ізраїлю навіть без прямої участі Армії оборони Ізраїлю в потенційній операції США. У результаті служби екстреної допомоги та органи цивільної оборони отримали вказівку готуватися до війни. Силові структури оголосили найвищий рівень готовності.

