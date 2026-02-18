Рекордні російські удари по Україні на паузі: розкрито дивну тактику Кремля

Володимир Путін.

Війська РФ неодноразово завдавали потужних ударів по Україні — «до», так і «після» двосторонніх та тристоронніх мирних переговорів. Втім, загарбники утримуються від повного використання ударних можливостей Росії, щоб уникнути розчарування президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують на тому, що росіяни послідовно здійснювали потужні удари, що складаються приблизно з 400-700 безпілотників та ракет, у дні безпосередньо перед і після великих переговорів:

саміт США-Росія на Алясці у серпні 2025-го;

переговори США-Україна в Женеві у листопаді 2025-го,

переговори США-Росія в Москві у листопаді 2025-го,

переговори США-Україна-Європа та США-Росія в грудні 2025-го,

два раунди переговорів США-Україна-Росія в Абу-Дабі у січні і лютому 2026-го.

В ISW наголошують, що найбільший російський ударний пакет складався з 823 БпЛА та ракет на початку вересня минулого року. Водночас всі інші атаки, які сталися під час цих двосторонніх та тристоронніх переговорів, значно нижчі за цей рекорд.

Торік влітку українські чиновники попереджали, що РФ має намір збільшити запуски до тисячі дронів на день до осені 2025-го. Втім, військові країни-агресорки, ймовірно, навмисно зменшують кількість повітряних цілей під час масованих атак, щоб зберегти видимість, що нібито Кремль зацікавлений у змістовних переговорах, а також — аби уникнути гніву Дональда Трампа.

На поточних переговорах у Женеві буде обговорено ще один можливий короткостроковий мораторій на енергетичні удари. Росія використовувала аналогічні мораторії у березні-квітні 2025-го і в січні-лютому 2026-го. Москва стверджувала, мовляв, зацікавлена ​​в мирі, але агресорка водночас накопичувала безпілотники та ракети для подальших ударів після скасування мораторію

«Кремль може спробувати представити своє дотримання ще одного мораторію на енергетичні удари як велику поступку Росії, готуючись завдати ще одного руйнівного удару по Україні найближчим часом», — підсумували американські аналітики.

Як повідомлялося, в ISW наголошували, що перед зустріччю в Женеві Кремль не відступає від своїх воєнних цілей та дотримується старих вимог. Зокрема, американські фахівці зауважують, що Москва може спробувати використати тимчасовий мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі, щоб стверджувати — ніби РФ йде на поступки.

Нагадаємо, вночі 17 лютого армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Було зафіксовано 425 засобів повітряного нападу. Зокрема, 396 безпілотники та чотири балістичні ракети «Іскандер-М». Сили ППО знищили 392 повітряні цілі.