РФ запустила понад 400 дронів і різних типів ракет: які цілі знищила ППО

Ракетний удар.

Реклама

Вночі та зранку 17 лютого російська армія атакувала Україну дронами і різними типів ракет. Загалом окупанти запустили 425 засобі повітряного нападу.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, спрацювали сили ППО, але сталося влучання чотирьох балістичних ракет та 18 ударних БпЛА на 13 локаціях. Падіння уламків зафіксували на восьми локаціях.

Реклама

Армія РФ під час атаки запустила:

чотири балістичні ракети «Іскандер-М» із Ростовської області та Криму;

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря

чотири крилаті ракетами «Іскандер-К» з Курської області;

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69 із повітряного простору окупаної Донецької області;

396 ударних БпЛА типу Shahed (250 штук), «Гербера», «Італмас» та безпілотників інших типів із напрямків: Курська, Орла, Міллерово, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталово (РФ), а також Криму.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 392 повітряні цілі:

20 крилатих ракет повітряного базування Х-101;

чотири крилатих ракети «Іскандер-К»;

одну керована авіаційна ракета Х-59/69;

367 ворожих БпЛА типу Shahed, «Гербера», «Італмас» та дронів інших типів.

Приблизний маршрут ракет та «шахедів» під час атаки 17 лютого 2026-го.

Атака РФ

Вночі російська армія масовано атакувала Україну дронами. У містах багатьох містах сталися вибухи. Зокрема, гучно було в Одесі, Дніпрі та Кривому Розі.

Посеред ночі РФ вивела у Чорне море ракетоносій із порту Новоросійська. За даними моніторів, можливий сумарний залп становить до шести ракет “Калібр”. На світанку, ПС повідомили, що РФ запустила швидкісні цілі. Зокрема, деякі з них атакували західні області.

Сусідня Польща закривала аеропорти через удари по Україні. Повітряні операції скасовували у Жешуві та Любліні через «незаплановану військову активність». Окрім того, країна піднімала у небо власну та союзницьку авіацію.

Реклама