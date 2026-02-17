ТСН у соціальних мережах

Світ
923
2 хв

Сусідня країна піднімала винищувачі та закривала аеропорти через удари по Україні: подробиці

Два аеропорти були закриті через «незаплановану військову активність».

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Аеропорт.

Аеропорт. / © Unsplash

У вівторок, 17 лютого, Польща та сили союзників піднімали в небо бойову авіацію на тлі російських ударів по Україні. Тимчасово було закрито аеропорти в Жешуві та Любліні.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

“Через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка здійснює удари по території України, військова авіація почала діяти у повітряному просторі Польщі», – йдеться у заяві.

За даними польських військових, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки досягли повної готовності. Водночас зазначається, що усі заходи мали превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору країни - особливо в регіонах, що межують з Україною.

Окрім того, у Командуванні наголосили, що безпосередньої загрози для мешканців Польщі не було.

Закриття аеропортів у Польщі

Видання RMF24 з посиланням на Польське агентство аеронавігаційних послуг повідомило, що було призупинено роботу кількох аеропортів. Повітряні операції скасовували у Жешуві та Любліні через «незаплановану військову активність». Це було зумовлено необхідністю «забезпечити свободу дій військової авіації».

Як повідомлялося, цієї ночі армія РФ масштабно атакувала Україну. Спочатку окупанти запустили безпілотники, а потім стало відомо, що у Чорне море було виведено російський ракетоносій із порту Новоросійська. Можливий залп оцінювали до шести ракет.

Вночі гучно було в багатьох регіонах країни. Окрім того, зранку в Івано-Франківській області сталися вибухи. За даними військових, у напрямку міста Бурштин летіли російські ракети, а згодом - безпілотники.

