РФ здійснила комбінований удар по великому обласному центрові: влада повідомила про наслідки

Рятувальник. / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Протягом ночі російські війська атакували Дніпропетровську область ракетами, безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Зокрема, під ударом було Дніпро.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

За словами чиновника, в обласному центрі понівечені приватне підприємство, адмінбудівлі, оселі та автівки.

Реклама

Окрім того, очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що у Дніпрі внаслідок атаки сталися пожежі. У місті пошкоджено підприємства, три адміністративні будівлі, дитячий футбольний клуб, два приватні будинки та автомобілі.

Зауважимо, у Дніпрі повітряна тривога тривала понад сім годин - від 00:12 до 07:22. Повітряні сили попереджали про безпілотники у напрямку обласного центру.

Атака на область

Окупанти РФ здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по Дніпропетровщині. Сталися пошкодження у п’яти районах регіону.

Вночі під атакою опинився і Кривий Ріг, де пошкоджене підприємство. У Криничанській громаді Кам'янського району – житло.

Реклама

Нікопольщину росіяни атакували артилерією та дронами. Загарбники завдали ударів по Нікополю, Червоногригорівській і Покровській громадах. Внаслідок обстрілу є руйнування інфраструктури, магазинів, навчального центру, багатоквартирних будинків та автомобілі.

Як повідомлялося, вночі у Дніпрі через атаку РФ спалахнула пожежа. В одному з районів міста через російський удар пошкоджено адміністративну будівлю та автомобілі.