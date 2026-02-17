Евакуація на польсько-українському кордоні: що сталося на пункті пропуску

КПП. / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

На прикордонному польсько-українському переході в Долгобичові в Люблінському воєводстві, що межує з селом Угринів на Львівщині, відбулася евакуація мандрівників. В одного з туристів знайшли гранату.

Про це повідомило командування Воєводської пожежної служби в Любліні, повідомляє PAP і RMF24.

За словами чергового командування Лукаш Хомчинського, прикордонники виявили у пасажира, який перетинав кордон у Долгобичові, гранату. З однієї будівлі КПП було евакуйовано 19 осіб.

«Це 14 сторонніх осіб, три співробітники митної служби та два співробітники прикордонної служби», — наголосив черговий.

Зазначається, що повідомлення про інцидент надійшло після 05:00. Поліція розслідуватиме цю справу.

Як повідомлялося, на кордоні з Румунією на КПП Солотвино — Сігету-Мармацієй запровадили обмеження. Від 16 лютого до 3 квітня у будні дні від 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів тимчасово не здійснюватиметься. Обмеження пов’язані з реконструкцією мосту через річку Тиса.