ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
413
Час на прочитання
2 хв

Принцеси Беатріс і Євгенія шукають спосіб відбілити свою репутацію після скандалу з Епштейном

Принцеси Беатріс та Євгенія Йоркські розчаровані скандалом, у якому загрузли їхні батьки та шукають спосіб очистити свої імена.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеси Євгенія та Беатріс Йоркські

Принцеси Євгенія та Беатріс Йоркські / © Associated Press

У західній пресі з’явилася інформація, що принцеси розглядають можливість дати відверте інтерв’ю, щоб очистити свої імена на тлі останніх новин про скандал з Джеффрі Епштейном.

Минулого місяця Міністерство юстиції США опублікувало кілька нових документів і фотографій у рамках розслідування справи Епштейна, в деяких із яких згадуються як їхня мати, Сара Фергюсон, так і їхній батько, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор.

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Серед них — електронні листи, надіслані колишнім принцом, а також фотографії, на яких Ендрю, судячи з усього, зображено навпочіпки, схилившись над повністю одягненою жінкою, що лежить на підлозі.

Экс-принц Ендрю / © Associated Press

Экс-принц Ендрю / © Associated Press

Беатріс та Євгенія отримали кілька неймовірних пропозицій розповісти свою історію, від Опри Вінфрі до ексклюзивних угод з Netflix, і вони розуміють, що їм доведеться вирішити це питання в якийсь момент», — розповіло джерело наближене до сестер, пише express. «Для них стає все важливіше очистити своє ім’я, але вони, як і раніше, не готові погано відгукуватися про своїх батьків на телебаченні, особливо Беатріс — це просто не в їхньому характері».

Колишній принц Ендрю та його дочки Євгенія і Беатріс / © Associated Press

Колишній принц Ендрю та його дочки Євгенія і Беатріс / © Associated Press

Вважається, що сестри довіряли своєму батькові Ендрю і тому, що він розповідав їм про цю історію з Епштейном.

«Як і покійна королева з Чарльзом Ендрю розповів їм усім ту саму історію — що він нічого поганого не зробив. Наскільки я розумію, вони почуваються обдуреними всією цією ситуацією. Я думаю, вони повірили своєму батькові, і тепер усе обернулося проти них. Я знаю, що Євгенії особливо це далося дуже важко», — заявив королівський біограф Роберт Джобсон.

Беатріс і Євгенія з мамою Сарою Фергюсон / © Associated Press

Беатріс і Євгенія з мамою Сарою Фергюсон / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд має новий будинок, де оселився колишній принц Ендрю після того, як залишив Роял-Лодж. Сара Фергюсон поки що зовсім виїхала із Великої Британії.

Дата публікації
Кількість переглядів
413
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie