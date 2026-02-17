Принцеси Беатріс і Євгенія шукають спосіб відбілити свою репутацію після скандалу з Епштейном

Принцеси Євгенія та Беатріс Йоркські / © Associated Press

У західній пресі з’явилася інформація, що принцеси розглядають можливість дати відверте інтерв’ю, щоб очистити свої імена на тлі останніх новин про скандал з Джеффрі Епштейном.

Минулого місяця Міністерство юстиції США опублікувало кілька нових документів і фотографій у рамках розслідування справи Епштейна, в деяких із яких згадуються як їхня мати, Сара Фергюсон, так і їхній батько, Ендрю Маунтбаттен-Віндзор.

Принцеси Беатріс і Євгенія / © Getty Images

Серед них — електронні листи, надіслані колишнім принцом, а також фотографії, на яких Ендрю, судячи з усього, зображено навпочіпки, схилившись над повністю одягненою жінкою, що лежить на підлозі.

Экс-принц Ендрю / © Associated Press

Беатріс та Євгенія отримали кілька неймовірних пропозицій розповісти свою історію, від Опри Вінфрі до ексклюзивних угод з Netflix, і вони розуміють, що їм доведеться вирішити це питання в якийсь момент», — розповіло джерело наближене до сестер, пише express. «Для них стає все важливіше очистити своє ім’я, але вони, як і раніше, не готові погано відгукуватися про своїх батьків на телебаченні, особливо Беатріс — це просто не в їхньому характері».

Колишній принц Ендрю та його дочки Євгенія і Беатріс / © Associated Press

Вважається, що сестри довіряли своєму батькові Ендрю і тому, що він розповідав їм про цю історію з Епштейном.

«Як і покійна королева з Чарльзом Ендрю розповів їм усім ту саму історію — що він нічого поганого не зробив. Наскільки я розумію, вони почуваються обдуреними всією цією ситуацією. Я думаю, вони повірили своєму батькові, і тепер усе обернулося проти них. Я знаю, що Євгенії особливо це далося дуже важко», — заявив королівський біограф Роберт Джобсон.

Беатріс і Євгенія з мамою Сарою Фергюсон / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно ми показували, який вигляд має новий будинок, де оселився колишній принц Ендрю після того, як залишив Роял-Лодж. Сара Фергюсон поки що зовсім виїхала із Великої Британії.