ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
486
Час на прочитання
1 хв

У ньому лише п’ять спалень: який вигляд має новий будинок експринца Ендрю, яким він такий незадоволений

Колишнього принца Ендрю нарешті виселили з Роял-Лодж і тепер його новим будинком став крихітний приватний маєток у Сандрінгемі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Колишній принц Ендрю та його новий будинок Ферма Марш

Колишній принц Ендрю і новий будинок Ферма Марш / © Associated Press

Наразі брат короля Чарльза тимчасово проживає в Вуд-Фарм (колишній будинок його батька принца Філіпа), поки очікується завершення масштабного ремонту в його новій постійній резиденції, яка, як очікується, перебуватиме на Марш Фарм, також у маєтку Сандрінгем.

Ферма Марш, яка, як очікується, стане його постійним місцем проживання, розташована у невеликому селі Вулфертон, у межах королівського маєтку Сандрінгем.

Ферма Марш у Сандрінгемі / © Getty Images

Ферма Марш у Сандрінгемі / © Getty Images

Цей маєток набагато менш відокремлений, ніж ферма Вуд, оскільки розташований поруч із приватною дорогою, а також у ньому лише п’ять спалень, що, згідно з чутками, буквально шокувало Ендрю, який звик до королівської розкоші. У його попередньому будинку Роял Лодж було тридцять спалень.

Маєток Роял Лодж у Віндзорі — колишній будинок експринца Ендрю / © Getty Images

Маєток Роял Лодж у Віндзорі — колишній будинок експринца Ендрю / © Getty Images

Обидва маєтки є у приватній власності короля Чарльза, який успадкував маєток Сандрінгем площею 20 000 акрів від своєї покійної матері королеви Єлизавети II.

Ферма Марш у Сандрінгемі / © Getty Images

Ферма Марш у Сандрінгемі / © Getty Images

Раніше джерела повідомляли, що Ендрю вмовляв свого брата отримати дозвіл на те, щоб його будинок назавжди був у Вуд-Фармі, оскільки це місце забезпечує більшу приватність. Але король, зважаючи на все, відмовив у цьому проханні братові.

Дата публікації
Кількість переглядів
486
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie