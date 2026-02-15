У ньому лише п’ять спалень: який вигляд має новий будинок експринца Ендрю, яким він такий незадоволений

Колишній принц Ендрю і новий будинок Ферма Марш / © Associated Press

Наразі брат короля Чарльза тимчасово проживає в Вуд-Фарм (колишній будинок його батька принца Філіпа), поки очікується завершення масштабного ремонту в його новій постійній резиденції, яка, як очікується, перебуватиме на Марш Фарм, також у маєтку Сандрінгем.

Ферма Марш, яка, як очікується, стане його постійним місцем проживання, розташована у невеликому селі Вулфертон, у межах королівського маєтку Сандрінгем.

Ферма Марш у Сандрінгемі / © Getty Images

Цей маєток набагато менш відокремлений, ніж ферма Вуд, оскільки розташований поруч із приватною дорогою, а також у ньому лише п’ять спалень, що, згідно з чутками, буквально шокувало Ендрю, який звик до королівської розкоші. У його попередньому будинку Роял Лодж було тридцять спалень.

Маєток Роял Лодж у Віндзорі — колишній будинок експринца Ендрю / © Getty Images

Обидва маєтки є у приватній власності короля Чарльза, який успадкував маєток Сандрінгем площею 20 000 акрів від своєї покійної матері королеви Єлизавети II.

Ферма Марш у Сандрінгемі / © Getty Images

Раніше джерела повідомляли, що Ендрю вмовляв свого брата отримати дозвіл на те, щоб його будинок назавжди був у Вуд-Фармі, оскільки це місце забезпечує більшу приватність. Але король, зважаючи на все, відмовив у цьому проханні братові.