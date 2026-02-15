- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 486
- Час на прочитання
- 1 хв
У ньому лише п’ять спалень: який вигляд має новий будинок експринца Ендрю, яким він такий незадоволений
Колишнього принца Ендрю нарешті виселили з Роял-Лодж і тепер його новим будинком став крихітний приватний маєток у Сандрінгемі.
Наразі брат короля Чарльза тимчасово проживає в Вуд-Фарм (колишній будинок його батька принца Філіпа), поки очікується завершення масштабного ремонту в його новій постійній резиденції, яка, як очікується, перебуватиме на Марш Фарм, також у маєтку Сандрінгем.
Ферма Марш, яка, як очікується, стане його постійним місцем проживання, розташована у невеликому селі Вулфертон, у межах королівського маєтку Сандрінгем.
Цей маєток набагато менш відокремлений, ніж ферма Вуд, оскільки розташований поруч із приватною дорогою, а також у ньому лише п’ять спалень, що, згідно з чутками, буквально шокувало Ендрю, який звик до королівської розкоші. У його попередньому будинку Роял Лодж було тридцять спалень.
Обидва маєтки є у приватній власності короля Чарльза, який успадкував маєток Сандрінгем площею 20 000 акрів від своєї покійної матері королеви Єлизавети II.
Раніше джерела повідомляли, що Ендрю вмовляв свого брата отримати дозвіл на те, щоб його будинок назавжди був у Вуд-Фармі, оскільки це місце забезпечує більшу приватність. Але король, зважаючи на все, відмовив у цьому проханні братові.