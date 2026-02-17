Росіяни атакували Рівненщину та Хмельниччину: що відомо

Дим від вибуху. / © pixabay.com

Протягом ночі та зранку 17 лютого у Рівненській та Хмельницькій області пролунали вибухи. Росіяни атакували регіони.

Про це повідомили керівники обласних військових адміністрацій.

Вибухи у Хмельницькій області

У регіоні протягом ночі кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Крім того, військові попереджали про ракету у напрямку Кам’янця-Подільського.

Очільник ОВА Сергій Тюрін повідомив, що під час сигналів «Повітряна тривога» на території області працювали сили ППО — є збиття.

«Місця падіння уламків встановлюють, попередньо — без наслідків», — поінформував чиновник.

Атака на Рівненську область

На Рівненщині протягом ночі двічі оголошували повітряну тривогу, яка сумарно тривала майже чотири години.

Начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що під час тривоги збили повітряні цілі армії РФ.

«На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали», — наголосив посадовець.

Як повідомлялося, цієї ночі армія РФ атакувала Україну дронами і ракетами. Через удари Польща піднімала винищувачі, але, наголошували військові, заходи мали превентивний характер і були спрямовані на захист повітряного простору країни - особливо в регіонах, що межують з Україною.

Окрім того, тимчасово було призупинено роботу аеропортів у Жешуві та Любліні. Причиною називали «незаплановану військову активність».