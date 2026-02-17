Рекордна застава для ексміністра Галущенко: САП назвала суму у справі "Мідас"

Герман Галущенко / © УНІАН

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для ексміністра енергетики Герман Галущенко у вигляді застави в розмірі 425 млн гривень.

Про це повідомила речниця САП Ольга Постолюк в коментарі РБК-Україна.

За її словами, клопотання про запобіжний захід буде подано до суду найближчим часом.

Нагадаємо, напередодні Галущенку оголосили підозру у межах резонансного провадження “Мідас”. Слідство вважає його причетним до легалізації коштів та участі в організованій злочинній групі, пов’язаній із корупційними схемами в енергетичному секторі.

У чому підозрюють Галущенка

НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері, у межах якої фігурує колишній міністр енергетики (2021–2025 років). За версією слідства, 2021 року за кордоном було створено інвестиційний фонд, через який відмивали кошти, отримані злочинним шляхом.

Серед “інвесторів” фонду, за даними правоохоронців, була родина підозрюваного посадовця. Для маскування походження коштів використовували офшорні компанії та трастові структури. Гроші заводили на рахунки у швейцарських банках, а частину — видавали готівкою або переказували безпосередньо родині у Швейцарії.

Слідство вказує, що для легалізації використовували також криптовалюту та псевдоінвестиційні інструменти. Загальна сума коштів, які могли бути відмиті через ці механізми, сягає мільйонів доларів.

Що відомо про операцію “Мідас”

Операція “Мідас”, у межах якої НАБУ та САП викрили корупційні схеми в “Енергоатомі”, стала однією з наймасштабніших за останній час. Після її завершального етапу правоохоронці оголосили підозри сімом особам.

Серед фігурантів справи — ймовірний організатор злочинної групи, колишній радник міністра енергетики, топменеджер “Енергоатому” та кілька осіб, яких слідство вважає учасниками “бек-офісу” з відмивання коштів. Частину підозрюваних уже затримали.

За версією детективів, схема працювала через “відкати” від підрядників — до 15% від вартості контрактів. Тих, хто відмовлявся платити, могли блокувати у платежах або створювати проблеми з підписанням договорів. Загальний обсяг коштів, які, за даними слідства, могли бути легалізовані через цю схему, оцінюють у десятки мільйонів доларів.