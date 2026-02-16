Ексміністру енергетики Галущенку оголосили підозру в справі "Мідас" — НАБУ

Галущенко

НАБУ і САП викрили колишнього міністра енергетики (2021–2025 років) у межах справи «Мідас». Його підозрюють відмиванні коштів та участі у злочинній організації. Мова йде про Германа Галущенка.

Про це повідомляє НАБУ.

Що відомо про підозрюваного

За версією слідства, у лютому 2021 року на острові Ангілья — самоврядній заморській території Велика Британія — за ініціативи учасників злочинної організації, яку викрили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура у листопаді 2025 року, було створено інвестиційний фонд. Його декларованою метою стало залучення близько 100 млн доларів США.

Керівником фонду призначили давнього знайомого фігурантів — громадянина Сейшельські Острови та Сент-Кітс і Невіс, який, за даними правоохоронців, професійно надавав послуги з легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. Серед так званих «інвесторів» була й родина підозрюваного високопосадовця.

Для конспірації на Маршаллових Островах зареєстрували дві компанії, інтегровані у структуру трасту, оформленого в Сент-Кітс і Невіс. Формальними бенефіціарами визначили колишню дружину та чотирьох дітей посадовця. Саме ці компанії придбали акції фонду та виступили його «інвесторами», тоді як учасники організації, які діяли в інтересах підозрюваного, перераховували кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках.

«Здобуті в Україні та за процедурою міжнародного співробітництва з компетентними органами низки країн матеріали свідчать, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як „Рокет“, злочинна організація отримала понад $112 млн готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі», — встановили правоохоронці.

Додається, що легалізація коштів відбувалася через різні фінансові інструменти, як от криптовалюта та «інвестування» у фонд.

Як встановили, рахунки фонду контролювала родина підозрюваного, і на них було перераховано понад 7,4 млн доларів. Додатково понад 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро видали готівкою або переказали безпосередньо родині у Швейцарії.

Частину коштів спрямували на оплату навчання дітей у престижних швейцарських закладах, іншу — розмістили на рахунках колишньої дружини. А залишок внесли на депозит, що забезпечував родині додатковий дохід для особистих витрат.

«Фактично йдеться про багаторівневу схему легалізації коштів із використанням офшорних юрисдикцій, трастових структур та підконтрольних компаній», — зазначають правоохоронці.

Нагадаємо, 15 лютого детективи НАБУ затримали Галущенка. Він намагався залишити територію України.

«Тривають першочергові слідчі дії, які здійснюються відповідно до вимог законодавства та санкції суду», — наголосили у НАБУ.