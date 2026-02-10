ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
179
1 хв

У кабінеті топ-чиновниці НАБУ намагалися встановити прослушку: деталі

Директор НАБУ розповів про грубе порушення приватності під час розслідування.

Наталія Магдик
НАБУ

НАБУ

У кабінеті керівниці підрозділу НАБУ зафіксували спробу встановлення прослуховувальних пристроїв представниками правоохоронних органів.

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає Укрінформ.

«Буквально кілька тижнів тому керівниця підрозділу (НАБУ — ред.), який займається розслідуванням корупції у сфері оборони, встановлювала собі електричне обладнання, і їй абсолютно незаконно, це ми вже розуміємо, співробітники одного із правоохоронних органів, встановили туди обладнання (для прослуховування — ред.) без жодного рішення суду», — сказав він.

Директор НАБУ підкреслив, що спроба встановити пристрої для прослуховування є грубим порушенням таємниці приватного життя і неприйнятним способом отримання будь-яких доказів. Кривонос також заявив, що йому відомі імена та структури, причетні до цієї події, і вони вже обізнані про те, що їхні дії відслідковуються відомством.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що НАБУ нестандартно відреагувало на увагу громадськості до аудіозаписів із резонансної операції «Мідас»: замість класичного пресрелізу бюро опублікувало плейлист із музики, яка звучала на цих записах.

179
