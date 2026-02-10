У кабінеті топ-чиновниці НАБУ намагалися встановити прослушку: деталі

НАБУ

У кабінеті керівниці підрозділу НАБУ зафіксували спробу встановлення прослуховувальних пристроїв представниками правоохоронних органів.

Про це розповів директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос, передає Укрінформ.

«Буквально кілька тижнів тому керівниця підрозділу (НАБУ — ред.), який займається розслідуванням корупції у сфері оборони, встановлювала собі електричне обладнання, і їй абсолютно незаконно, це ми вже розуміємо, співробітники одного із правоохоронних органів, встановили туди обладнання (для прослуховування — ред.) без жодного рішення суду», — сказав він.

Директор НАБУ підкреслив, що спроба встановити пристрої для прослуховування є грубим порушенням таємниці приватного життя і неприйнятним способом отримання будь-яких доказів. Кривонос також заявив, що йому відомі імена та структури, причетні до цієї події, і вони вже обізнані про те, що їхні дії відслідковуються відомством.

