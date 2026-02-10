ТСН у соціальних мережах

Мінімальна пенсія 6000 грн: коли можуть різко зрости виплати і для кого

Експерт пояснив наслідки ймовірного різкого підвищення пенсій.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Панченко Олександр Панченко Фото автора: Марія Бойко Марія Бойко
В Україні може зрости мінімальна пенсія

В Україні може зрости мінімальна пенсія / © ТСН

В Україні обговорюють можливість політичного рішення про підвищення мінімальних пенсій до 6000 грн у 2027 році.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.ua.

Після підвищення пенсій можуть зрости ціни на продукти

За даними Пенсійного фонду України, підвищення мінімалки до 6000 грн торкнеться більше ніж половини пенсіонерів — це майже 5,6 млн осіб. Олег Пендзин пояснює, що така маса «нових» грошей миттєво тиснутиме на ринок.

Олег Пендзин, економічний експерт: «Ці додаткові гроші підуть у першу чергу на продовольчий ринок і призведуть до помітного зростання цін на продукти першої необхідності. Ті, хто заробить на цьому підйомі, почнуть конвертувати зайві кошти у валюту. Зросте попит на неї, а отже — зросте курс долара. Інфляція може пришвидшитися до двозначної позначки».

Ризик №2: Масове скорочення субсидій

Другий аспект, про який часто забувають при плануванні соціальних виплат, — це взаємозв'язок доходів та пільг. Підвищення формального доходу пенсіонера автоматично змінює його статус у системі соціальної допомоги.

Олег Пендзин: «Другий підводний камінь — це значне зменшення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП). Коли дохід зростає, частка витрат, яку покриває держава, зменшується».

Таким чином, отримавши додаткові 1000 чи 2000 гривень до пенсії, людина може втратити аналогічну (або навіть більшу) суму у вигляді житлової субсидії. У підсумку реальний фінансовий стан домогосподарства залишиться незмінним, або навіть погіршиться через зростання цін.

Соціальна напруга та «зрівняйлівка»

Експерт також виносить за дужки морально-психологічний аспект. Якщо мінімальні пенсії підтягнуть до 6000 грн, а виплати тих, хто мав більші пенсії завдяки великому стажу чи високим зарплатам, залишать без змін (пообіцявши індексацію «колись потім»), це створить ефект зрівняйлівки. Це може викликати справедливе обурення у мільйонів людей, які роками сплачували вищі внески.

Більше читайте у матеріалі: Мінімальна пенсія 6000 грн: у кого можуть різко зрости виплати і коли це станеться

