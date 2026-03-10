До +17°С: синоптики розповіли, де в Україні 10 березня буде найтепліше

Весна / © Associated Press

В Україні у вівторок, 10 березня, невелика хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Український гідрометцентр у Facebook.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла, в Карпатах, на Чернігівщині та Сумщині 6-11°.

Яка погода у Києві та області

У Києві та Київській області у вівторок, 10 березня, синоптики Укргідрометцентру прогнозують невелику хмарність. Без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 13-15°.

По області — вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 10-15° тепла.

Погода в Україні 10 березня / © Укргідрометцентр

Погода в Україні на тиждень (10-13 березня)

В Україні 10-12 березня спокійну по-весняному приємну погоду зумовлюватиме поле високого тиску, територія країни залишатиметься поза увагою атмосферних фронтів, тому опадів не очікуємо, зазначили в Укргідрометцентрі.

Вітер переважатиме з південного заходу, помірної швидкості.

За ясного неба вночі розраховуємо на температуру від невеликого плюса до невеликого мінуса, вдень сонце щедро даруватиме тепло в 10-17°, лише на Чернігівщині та Сумщині 10 березня ще дещо прохолодніше — 6-11° тепла.

