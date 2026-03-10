Леся Нікітюк замилувала новими фото з сином: який вигляд має 9-місячний Оскар зараз

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk

Українська ведуча та акторка Леся Нікітюк поділилася новими світлинами зі своїм маленьким сином.

Дев’ятимісячний Оскар дедалі частіше з’являється у соцмережах зіркової мами, тож шанувальники із задоволенням спостерігають, як росте малюк. До слова, вже 15 березня хлопчику виповниться рівно дев’ять місяців від дня народження. З цієї нагоди ведуча опублікувала серію домашніх кадрів, на яких зафіксувала буденні, але дуже теплі моменти материнства.

На фото Оскар бавиться туалетним папером, поки мама не бачить, куштує їжу, знайомиться з конем та ніжиться в обіймах Лесі. Для самої Нікітюк ці миті стали особливими, тому вона вирішила зберегти їх не лише у пам’яті, а й на камері.

«Моменти», — лаконічно підписала знімки телеведуча.

Підписники зірки одразу засипали її теплими коментарями. Багато хто зазначив, що світлини випромінюють щастя та ніжність, а маленький Оскар має дуже зворушливий вигляд.

Яка стильна!

Такі солоденькі ті нозі

Дуже класні моменти!

