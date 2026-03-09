Даша Кацуріна на тлі чуток про розрив із Дантесом несподівано публічно звернулася до нього

Даша Кацуріна й Володимир Дантес / © instagram.com/labradoodles_ua

Українська дизайнерка та підприємиця Даша Кацуріна несподівано привернула увагу до свого особистого життя на тлі чуток про розрив зі співаком Володимиром Дантесом.

Упродовж останнього часу пара зовсім не коментує свої стосунки, через що в Мережі активно обговорюють можливі зміни у їхньому романі. Проте уважні користувачі соцмереж помітили, що днями Кацуріна залишила коментар під одним із дописів Дантеса. Бізнесвумен відреагувала на серію фотографій артиста, які він опублікував після свого концерту у Києві.

Дизайнерка коротко, але тепло звернулася до співака, зробивши йому комплімент: «Гарні фотографії, Вов». Сам допис Дантеса містив кадри з виступу, на частині з яких він позує з оголеним торсом, демонструючи спортивну форму.

Володимир Дантес / © instagram.com/volodymyrdantes

Крім того, у публікації артист також поділився результатами благодійного збору під час концерту. За його словами, під час шоу вдалося зібрати 438 тисяч гривень на підтримку підрозділу ГУР МО України «Сакура».

«Все, що відбулось — роз*б. Дякую кожному, хто був поруч. Обіймаю міцно! Що б не трапилось, обирайте кохання», — написав співак у своєму Instagram.

Нагадаємо, Володимир Дантес і Даша Кацуріна вперше публічно підтвердили свої стосунки влітку 2022 року. Водночас вони рідко ділилися подробицями особистого життя. Чутки про можливі проблеми у парі з’явилися минулого року після того, як дизайнерка поїхала до Португалії, а зі сторінок закоханих у соцмережах зникли спільні фото. Офіційних заяв щодо змін у стосунках пара поки не робила.