Трамп провів раптову телефонну розмову з Путіним: що обговорювали

Путін і Дональд Трамп / © Getty Images

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої сторони обговорили розвиток поточної міжнародної ситуації.

Про це повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.

За його словами, під час розмови Путін виклав Трампу власне бачення можливих шляхів врегулювання конфлікту навколо Ірану.

Зокрема, російський президент поділився оцінками, які сформував після переговорів із лідерами країн Перської затоки.

Також обговорювалася тема переговорів щодо війни в Україні. Розмова Путіна і Трампа тривала близько години.

Співпраця Росії та Ірану — що відомо

Нагадаємо, за наявною інформацією, Росія передає Тегерану точні координати американських кораблів і літаків, що дозволяє іранським силам точніше наводити ракети та дрони-камікадзе. Ця співпраця уже призвела до трагічних наслідків: внаслідок атаки безпілотника в Кувейті загинуло шестеро військовослужбовців США.

У Білому домі відмовилися коментувати зв’язок Росії та Ірану у військовій розвідці.

Повідомлялося, що Росія остаточно відкинула будь-яку дипломатичну збалансованість щодо масштабного військового конфлікту на Близькому Сході. Москва відкрито заявила про підтримку дій Тегерана у протистоянні зі Сполученими Штатами Америки та Ізраїлем.

Також раніше в Ірані підтвердили постійну підтримку з боку Росії та Китаю.