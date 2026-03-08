Україну 9 березня накриє антициклон: яку погоду він принесе

Погода в Україні 9 березня / © УНІАН

Понеділок, 9 березня, зустріне українців справжнім теплом та сонячною погодою.

Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

«На день народження нашого Батька, Тараса Шевченка, в Україні скрізь — весняна краса. 9-го березня буде тепло, сонячно і пташки співатимуть», — розповіла Діденко.

За її словами, 9 березня в Україні антициклон зумовить суху погоду. Вдень температура повітря підніметься до +10+15 градусів, на північному сході — до +6+9 градусів.

Погода у Києві

У Києві 9 березня — сонячно і +12 градусів тепла.

