- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 309
- Час на прочитання
- 1 хв
Україну 9 березня накриє антициклон: яку погоду він принесе
День народження Тараса Шевченка, 9 березня, принесе Україні сонце та до +15 градусів тепла.
Понеділок, 9 березня, зустріне українців справжнім теплом та сонячною погодою.
Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
«На день народження нашого Батька, Тараса Шевченка, в Україні скрізь — весняна краса. 9-го березня буде тепло, сонячно і пташки співатимуть», — розповіла Діденко.
За її словами, 9 березня в Україні антициклон зумовить суху погоду. Вдень температура повітря підніметься до +10+15 градусів, на північному сході — до +6+9 градусів.
Погода у Києві
У Києві 9 березня — сонячно і +12 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні цієї весни.