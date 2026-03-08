Яке свято 9 березня 2026 року / © ТСН

9 березня 2026 року — понеділок. 1474-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

9 березня віряни святкують День пам’яті святих 40 мучеників Севастійських (Сорок святих) / © pexels.com

Завтра, 9 березня, віряни святкують День пам’яті святих 40 мучеників Севастійських (Сорок святих). Це воїни-християни, які прийняли мученицьку смерть близько 320 року в місті Севастія (Мала Вірменія) за відмову зректися віри в Христа. За наказом язичницької влади їх роздягнули та залишили замерзати на льоду озера. Один із воїнів злякався і відступив, але на його місце став сторож, який увірував, побачивши їхню непохитність. Так число мучеників знову стало сорок.

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка / © Фото з відкритих джерел

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині в кріпацькій родині. Шевченко став символом боротьби за свободу, гідність і національну самобутність українців. Його збірка «Кобзар» змінила хід української літератури та пробудила національну свідомість. За свою творчість і вільнодумство поет зазнав переслідувань і заслання, але не зрікся переконань. Для українців ця дата — не просто згадка про видатного митця, а нагадування про силу слова, любов до Батьківщини та відповідальність за її майбутнє.

9 березня Міжнародний день ді-джея / © Pixabay

Також 9 березня Міжнародний день ді-джея. Це не лише професійне свято людей, які створюють музичний настрій на вечірках, у клубах та на радіо, а й благодійна ініціатива. Ідея свята виникла 2002 року за підтримки міжнародних музичних організацій та фондів. У цей день багато діджеїв по всьому світу беруть участь у благодійних виступах, а частину зароблених коштів спрямовують на допомогу дітям і молоді.

9 березня День Співдружності націй / © wikimedia.org

А ще 9 березня День Співдружності націй. Припадає на другий понеділок березня. Це свято об’єднує 56 незалежних держав-членів Співдружності націй, які раніше входили до Британської імперії. Цей день нагадує, що навіть різні країни та культури можуть об’єднуватися заради спільних ідей, розвитку та миру.