ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
140
Час на прочитання
2 хв

Яке завтра, 9 березня, свято — все про цей день, яке церковне свято

Завтра, 9 березня, День народження Тараса Григоровича Шевченка. Віряни вшановують пам’ять святих 40 мучеників Севастійських. До Нового року залишилося 298 днів.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Яке свято 9 березня 2026 року

Яке свято 9 березня 2026 року / © ТСН

9 березня 2026 року — понеділок. 1474-й день війни в Україні.

Яке завтра свято

9 березня віряни святкують День пам’яті святих 40 мучеників Севастійських (Сорок святих) / © pexels.com

9 березня віряни святкують День пам’яті святих 40 мучеників Севастійських (Сорок святих) / © pexels.com

Завтра, 9 березня, віряни святкують День пам’яті святих 40 мучеників Севастійських (Сорок святих). Це воїни-християни, які прийняли мученицьку смерть близько 320 року в місті Севастія (Мала Вірменія) за відмову зректися віри в Христа. За наказом язичницької влади їх роздягнули та залишили замерзати на льоду озера. Один із воїнів злякався і відступив, але на його місце став сторож, який увірував, побачивши їхню непохитність. Так число мучеників знову стало сорок.

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка / © Фото з відкритих джерел

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка / © Фото з відкритих джерел

9 березня в Україні святкують День народження Тараса Григоровича Шевченка. Він народився 9 березня 1814 року в селі Моринці на Черкащині в кріпацькій родині. Шевченко став символом боротьби за свободу, гідність і національну самобутність українців. Його збірка «Кобзар» змінила хід української літератури та пробудила національну свідомість. За свою творчість і вільнодумство поет зазнав переслідувань і заслання, але не зрікся переконань. Для українців ця дата — не просто згадка про видатного митця, а нагадування про силу слова, любов до Батьківщини та відповідальність за її майбутнє.

9 березня Міжнародний день ді-джея / © Pixabay

9 березня Міжнародний день ді-джея / © Pixabay

Також 9 березня Міжнародний день ді-джея. Це не лише професійне свято людей, які створюють музичний настрій на вечірках, у клубах та на радіо, а й благодійна ініціатива. Ідея свята виникла 2002 року за підтримки міжнародних музичних організацій та фондів. У цей день багато діджеїв по всьому світу беруть участь у благодійних виступах, а частину зароблених коштів спрямовують на допомогу дітям і молоді.

9 березня День Співдружності націй / © wikimedia.org

9 березня День Співдружності націй / © wikimedia.org

А ще 9 березня День Співдружності націй. Припадає на другий понеділок березня. Це свято об’єднує 56 незалежних держав-членів Співдружності націй, які раніше входили до Британської імперії. Цей день нагадує, що навіть різні країни та культури можуть об’єднуватися заради спільних ідей, розвитку та миру.

Дата публікації
Кількість переглядів
140
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie