Гламур
555
2 хв

Зірка фільму "П'ятниця 13-те" Корі Паркер помер у віці 60 років від тяжкої хвороби

Хворобу в артиста виявили випадково. Лікування не допомагало.

Валерія Сулима
Корі Паркер

Корі Паркер / © Associated Press

Американський актор Корі Паркер, який грав у фільмі "П'ятниця 13-те: Новий початок", помер у віці 60 років від тяжкої хвороби.

Сумну новину повідомило видання TMZ, з посиланням на тітку артиста. Актор пішов з життя 5 березня у Мемфісі, штат Теннессі. Корі Паркер помер у віці 60 років. Його життя забрала невиліковна хвороба.

Видання People повідомило, що стало причиною смерті актора. Зазначається, що у нього випадково виявили невиліковну хворобу. Після операції з ендопротезування кульшового суглоба з'ясувалося, що артист страждає від раку.

Хворобу виявили вже у доволі запущеній стадії. Спочатку Корі Паркеру допомагало лікування, але згодом рак поширився на 90 відсотків його кісток. Акторові ставало все гірше й гірше. У січні 2026 року артист повідомив, що хвороба виснажила його тіло настільки, що він не може повноцінно писати, друкувати та навіть говорити. У лютому актор пройшов опромінення, але йому стало лише гірше.

Корі Паркер / © Associated Press

Корі Паркер / © Associated Press

Зазначимо, Корі Паркер народився та виріс у Нью-Йорку. Зніматися у проєктах почав ще у зовсім юному віці. Врешті, Паркер здобув відповідну освіту та почав грати у серіалах та фільмах. Найвідоміші його ролі були в стрічках "Вілл і Грейс", "П'ятниця 13-те: Новий початок" та "Дев'ять із половиною тижнів". Окрім того, Корі Паркер викладав акторську майстерність.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка "Кримінального чтива" Стівен Гібберт. Вже розкрили причину смерті 68-річного американського актора та сценариста.

555
