Помер зірка "Кримінального чтива" Стівен Гібберт: що стало причиною смерті 68-річного актора

Стівен Гібберт / © Getty Images

Реклама

Британсько-американський актор та сценарист Стівен Гібберт, найвідоміша роль якого була у фільмі "Кримінальне чтиво", помер.

Сумну новину виданню TMZ підтвердили рідні артиста. Життя актора обірвалося 2 березня. Він помер у Денвері, штат Колорадо. Причиною смерті Стівена Гібберта став серцевий напад. Артистові було 68 років.

Рідна актора вже прокоментували втрату. Діти Стівена Гібберта вшанували його пам'ять та зазначили, що життя їхнього батька було сповнене любові та відданості родині й роботі. Вони неабияк сумуватимуть за ним.

Реклама

"Наш батько, Стівен Гібберт, несподівано помер цього тижня. Його життя було сповнене любові та відданості мистецтву та своїй родині. Багато хто буде дуже сумувати за ним", - йдеться в повідомленні родини артиста.

Стівен Гібберт / © Getty Images

Зазначимо, Стівен Гібберт народився в Англії, але згодом переїхав до США. Робота артиста була тісно пов'язана з кіно та телебаченням. Спочатку актор був сценаристом, а згодом з'явився й на великих екранах. Найбільш упізнавана роль Гібберта була у фільмі "Кримінальне чтиво", де він зіграв Гімпа, на якого натрапляє персонаж, якого втілив Брюс Вілліс, у підвалі ломбарду у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно помер народний артист України Роман Кофман. Життя композитора та диригента обірвалось у віці 89 років.