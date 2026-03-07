День ангела 7 березня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 7 березня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 7 березня

7 березня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Євгена, Нестора, Миколу, Павла, Антоніну, Ганну, Катерину, Марію, Надію, Оксану.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві врівноважений, життєрадісний. В дорослому віці стає замкнутим.

Євген — давньогрецьке ім’я, перекладається як «благородний». В дитинстві спокійний, миролюбний. В дорослому віці стає сентиментальним.

Реклама

Нестор — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «повернувшись додому». В дитинстві впертий, часто неслухняний. В дорослому віці стає прямолінійним.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві дружелюбний, непохитний. В дорослому віці стає потайливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як «молодший». В дитинстві врівноважений, чуйний. В дорослому віці стає щирим.

Антоніна — латинське коріння, тлумачиться як «з роду Антоніїв». В дитинстві принципова, добродушна. В дорослому віці стає мрійливою.

Реклама

Ганна — давньоєврейське походження, означає «блага». В дитинстві сором’язлива, непосидюча. В дорослому віці стає вразливою.

Катерина — давньогрецьке ім’я, перекладається як «вічно чиста». В дитинстві рухлива, любить вчитися. В дорослому віці стає нерішучою.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає дещо наївною.

Надія — давньогрецьке походження, означає «надія». В дитинстві витривала, наполеглива. В дорослому віці стає емоційною.

Реклама

Оксана — давньогрецьке ім’я, перекладається як «чужинка». В дитинстві замкнута, самостійна. В дорослому віці стає наполегливою.

День ангела 7 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 березня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе від негараздів, наповнює життя світлом і радістю, а кожен день приносить лише щастя, здоров’я та гармонію.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, надихав на добрі справи і дарував спокій у серці. Нехай удача і любов завжди йдуть з тобою пліч-о-пліч.

Реклама

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай ангел завжди захищає тебе від біди, дарує внутрішню силу та наповнює життя світлими моментами, теплом і щирими посмішками близьких.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай цей день буде сповнений радості, тепла та любові, а ангел-охоронець завжди оберігає твої думки, слова та вчинки, допомагаючи йти правильним шляхом.

Реклама

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував натхнення та віру у свої сили, а життя було сповнене щасливих подій, душевного спокою та добробуту.