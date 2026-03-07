У Сумах російські дрони влучили в офіс і житловий будинок: що відомо

Дрон / © ТСН.ua

У Сумах протягом минулої доби сили протиповітряної оборони збили значну кількість російських безпілотників, однак зафіксовано й кілька влучань у місті.

Про це повідомили на офіційній сторінці начальника Сумської міської військової адміністрації Сергія Кривошеєнка.

Зазначається, що пізно ввечері російські війська атакували Суми дронами. Один із ударів припав по офісній будівлі у центральній частині міста.

Приблизно за годину було зафіксовано ще одне влучання — цього разу в житловий будинок неподалік.

Наразі на місцях працюють фахівці, які обстежують територію та уточнюють масштаби пошкоджень. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Крім того, протягом дня рятувальники та інші служби оперативного реагування знешкоджували бойові частини безпілотників, які впали на землю, але не вибухнули.

Місцева влада закликала мешканців бути обережними та не наближатися до підозрілих предметів.

“Пильність у воєнний час рятує життя”, — наголосили у міській військовій адміністрації.

