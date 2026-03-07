Астрологічний прогноз на 7-8 березня

Золотий Павук / © Credits

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: 19 місячний день, який триватиме дві календарні доби, один із найскладніших в усьому місячному місяці, він вимагає підвищеної обережності й неквапливості у всіх життєвих сферах.

Символ дня: Золотий Павук (Рахну).

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: блакитний.

Щасливі камені дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.

За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.

Хвороби дня: хвороби нинішнього дня тривалі й виснажливі, але минають без ускладнень, головне — не проґавити час, необхідний для звернення до лікаря.

Харчування дня: у їжі сьогодні особливо важливо дотримуватися поміркованості.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — не варто втрачати такий шанс.

Дачні роботи дня: необхідно обережно поводитися з корінням рослин: їх пошкодження може призвести до їх загибелі.

Магія і містика дня: можна очищати навколишній простір, використовуючи магічну силу вогню.

Сни дня: сни нинішньої ночі можуть передбачити майбутнє, особливо якщо їх вдасться правильно розшифрувати.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними і неадекватними людьми.

Цитата дня: «Велика помилка мріяти про себе більше, ніж слід, і цінувати себе менше, ніж вартий» (Йоганн Вольфганг Гете).

