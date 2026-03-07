- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 7-8 березня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: 19 місячний день, який триватиме дві календарні доби, один із найскладніших в усьому місячному місяці, він вимагає підвищеної обережності й неквапливості у всіх життєвих сферах.
Символ дня: Золотий Павук (Рахну).
Стихія дня: Вода.
Щасливе число дня: 1.
Щасливий колір дня: блакитний.
Щасливі камені дня: лабрадор, хризоліт, уваровіт.
За яку частину тіла відповідає: органи черевної порожнини.
Хвороби дня: хвороби нинішнього дня тривалі й виснажливі, але минають без ускладнень, головне — не проґавити час, необхідний для звернення до лікаря.
Харчування дня: у їжі сьогодні особливо важливо дотримуватися поміркованості.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки — не варто втрачати такий шанс.
Дачні роботи дня: необхідно обережно поводитися з корінням рослин: їх пошкодження може призвести до їх загибелі.
Магія і містика дня: можна очищати навколишній простір, використовуючи магічну силу вогню.
Сни дня: сни нинішньої ночі можуть передбачити майбутнє, особливо якщо їх вдасться правильно розшифрувати.
Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними і неадекватними людьми.
Цитата дня: «Велика помилка мріяти про себе більше, ніж слід, і цінувати себе менше, ніж вартий» (Йоганн Вольфганг Гете).
