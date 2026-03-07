Три знаки Зодіаку, які цими днями не тільки можуть, а й повинні зробити дім своєю фортецею

Гороскоп / © Credits

Цей час бажано провести на самоті, що у вихідні простіше, ніж у будні. Водночас потрібно опікуватися винятково власним будинком, перетворюючи його на свою фортецю - якщо не в прямому, то в переносному сенсі.

У ці дні, 7 і 8 березня, залишитися вдома бажано представникам усіх знаків Зодіаку, але трьом із них при цьому обов'язково потрібно перетворити його на свою фортецю - затишне і надійне місце.

Рак

Раки рідко чекають вдалого часу для того, щоб "зміцнити" свій дім - можна сказати, що вони займаються ним постійно. Але цими днями представники знака можуть подвоїти і навіть потроїти зусилля, повністю змінивши інтер'єр до весни - наприклад, оновивши текстиль.

Діва

Дівам, які насилу розлучаються з речами, навіть якщо вони вже "постаріли" або не мають практичного застосування, важливо провести генеральне прибирання в шафах. Зірки радять викинути все, що захаращує їхні полиці і приміщення загалом, і увійти у весну без нічого.

Скорпіон

Скорпіон зірки радять зайнятися прибиранням, навівши ідеальну чистоту в і без того чистому домі. Так представникам знака вдасться розчистити місце для доброчинної енергії, яка дасть змогу її потокам - зокрема й фінансовим - безперешкодно просуватися як у домі, так і в житті загалом.

