Була без бюстгальтера: модель у боді, яке просвічувалося, блиснула сосками на вулицях Лос-Анджелеса

Брукс Нейдер / © Getty Images

До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська модель Брукс Нейдер. Зірка сходила на вечерю до ресторану у провокаційному образі.

Вона була одягнена у боді на затин карамельного відтінку, яке просвічувалося. Під ним не було бюстгальтера, тож красуня сміливо виблискувала сосками. На Брукс також була коротка бежево-золотиста мереживна спідниця і лаковані слінгбеки гарбузового відтінку з цікавими гострими носками. У руці вона тримала невелику чорну сумку.

Брукс Нейдер / © Getty Images

Нейдер зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із бежевим блиском і молочний манікюр. На обличчі у моделі були темні окуляри.

Нагадаємо, Брукс Нейдер на розважальне шоу сходила у чорній асиметричній сукні від Christian Dior.