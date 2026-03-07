- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 140
- Час на прочитання
- 1 хв
Була без бюстгальтера: модель у боді, яке просвічувалося, блиснула сосками на вулицях Лос-Анджелеса
Брукс Нейдер у сміливому образі сходила повечеряти до ресторану.
До об’єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила американська модель Брукс Нейдер. Зірка сходила на вечерю до ресторану у провокаційному образі.
Вона була одягнена у боді на затин карамельного відтінку, яке просвічувалося. Під ним не було бюстгальтера, тож красуня сміливо виблискувала сосками. На Брукс також була коротка бежево-золотиста мереживна спідниця і лаковані слінгбеки гарбузового відтінку з цікавими гострими носками. У руці вона тримала невелику чорну сумку.
Нейдер зібрала волосся у хвіст, зробила макіяж із бежевим блиском і молочний манікюр. На обличчі у моделі були темні окуляри.
Нагадаємо, Брукс Нейдер на розважальне шоу сходила у чорній асиметричній сукні від Christian Dior.