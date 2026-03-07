- Дата публікації
Масована атака дронів: у повітряному просторі України близько 70 БпЛА
У ніч проти 7 березня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками. У повітряному просторі України зафіксовано близько 70 ворожих БпЛА, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.
У ніч проти 7 березня Росія запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників. За попередніми даними, у повітряному просторі країни перебуває близько 70 ворожих БпЛА.
Повітряну тривогу оголошено у більшості центральних, південних та східних областей України. За даними моніторингових ресурсів, сили протиповітряної оборони працюють по цілях.
Зокрема, загроза атак безпілотників фіксується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та інших областях.
Громадян закликають негайно пройти до укриттів та залишатися там до завершення повітряної тривоги.
Також українців просять дотримуватися інформаційної тиші — не публікувати фото чи відео роботи сил ППО та не повідомляти про переміщення військової техніки.
