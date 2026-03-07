ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
317
1 хв

Масована атака дронів: у повітряному просторі України близько 70 БпЛА

У ніч проти 7 березня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками. У повітряному просторі України зафіксовано близько 70 ворожих БпЛА, у багатьох областях оголошено повітряну тривогу.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон, безпілотник

Дрон, безпілотник / © ТСН.ua

У ніч проти 7 березня Росія запустила по Україні велику кількість ударних безпілотників. За попередніми даними, у повітряному просторі країни перебуває близько 70 ворожих БпЛА.

Повітряну тривогу оголошено у більшості центральних, південних та східних областей України. За даними моніторингових ресурсів, сили протиповітряної оборони працюють по цілях.

Зокрема, загроза атак безпілотників фіксується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській та інших областях.

Громадян закликають негайно пройти до укриттів та залишатися там до завершення повітряної тривоги.

Також українців просять дотримуватися інформаційної тиші — не публікувати фото чи відео роботи сил ППО та не повідомляти про переміщення військової техніки.

Нагадаємо, що у Київській області працює ППО: зафіксовано ворожі дрони

317
