Паралімпіада-2026: які країни бойкотуватимуть церемонію відкриття через росіян і білорусів

Збірна України на церемонії відкриття Паралімпіади-2022 / © Associated Press

Зимові Паралімпійські ігри-2026 ще не розпочалися, а вже стали скандальними через те, що Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив до участі в них російських і білоруських спортсменів під прапорами їхніх країн.

Шістьом російським і чотирьом білоруським паралімпійцям дозволили виступити на Іграх-2026 з національною символікою — прапорами РФ і Білорусі, а також гімнами держав-агресорок на потенційних церемоніях нагородження.

Це викликало шквал обурення у світі спорту. Україна та ціла низка європейських країн повідомили, що бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади на знак протесту проти допущення росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Розповідаємо все, що відомо про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 Україною та іншими країнами.

Україна

Національний паралімпійський комітет України оголосив, що українська збірна бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через присутність російських і білоруських спортсменів під національними прапорами.

Там також висунули вимогу не використовувати український прапор на церемонії відкриття змагань.

Водночас змагальну частину Паралімпіади-2026 збірна України не пропускатиме.

“Я дуже-дуже злий і обурений щодо дозволу виступати під своїм прапором шістьом російським спортсменам. Це жахливо, це ескалація лояльності стосовно представників країни-вбивці. Це не fair play.

Якщо ми не поїдемо, це означатиме дозволити Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями, над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде”, — сказав очільник Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич у коментарі hromadske.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний повідомив, що українські посадовці не поїдуть на Паралімпійські ігри-2026 у відповідь на обурливе рішення організаторів допустити росіян і білорусів до змагань під національними прапорами.

Національний паралімпійський комітет України також закликав до “спільної боротьби" й НПК інших країн:

“Ми закликаємо всіх членів європейської та світової спільноти об'єднатись у боротьбі за ідеали, які закладені в конституції МПК, за головне право людини — жити в мирі!”.

З подібним закликом — але до урядовців — звернулися українські Міністерство молоді та спорту і Міністерство закордонних справ.

“Закликаємо урядових представників країн вільного світу не відвідувати церемонію відкриття та інші заходи в межах Паралімпійських ігор, щоб не нормалізувати відбілювання воєнних злочинів і геноциду своєю присутністю, чітко висловити свою позицію з засудженням агресивної війни та тих, хто сприяє безкарності РФ і Білорусі”.

Суспільне мовлення, офіційний транслятор Паралімпіади-2026 в Україні, відмовилося транслювати церемонію відкриття змагань на тлі бойкоту нашою збірною урочистого заходу.

Польща

Однією з перших до бойкоту Україною церемонії відкриття Паралімпіади-2026 долучилася Польща.

“Польський паралімпійський комітет негативно оцінює рішення Міжнародного паралімпійського комітету про допущення російських і білоруських спортсменів до участі в XIV Зимових Паралімпійських іграх у Мілані та Кортіні-д'Ампеццо 2026 року з використанням їхніх прапорів і гімнів. Це є неприйнятним з огляду на тривалу російську агресію проти України.

Підтримуючи рішення Міністерства спорту й туризму, президент і члени правління Польського паралімпійського комітету, а також представники паралімпійської збірної не братимуть участі в церемонії відкриття Ігор.

Ключові рішення щодо допущення російських і білоруських спортсменів до участі в Іграх з використанням їхніх прапорів та гімнів МПК ухвалив ще торік у вересні. Підтримуючи Україну, Польський паралімпійський комітет неодноразово протестував через це, звертаючись також до Європейського паралімпійського комітету з проханням вжити заходів, які б призвели до зміни рішень у цій сфері. Однак Міжнародний паралімпійський комітет ухвалив інше рішення”, — йдеться у заяві НПК Польщі.

Чехія

Також негайно про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026 оголосила Чехія.

“Наша позиція залишається від самого початку твердою та незмінною: ми не згодні з участю росіян і білорусів в Іграх. Ми завжди виступали проти їхнього повернення у будь-якій формі та відповідно голосували на Генеральній асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету. Доки триває агресія проти України, російським і білоруським спортсменам немає місця на міжнародних змаганнях.

Спорт — це не лише результати, а й цінності, які російська агресія в Україні повністю заперечує. Тому ми приєднуємося до української команди, бойкотуючи церемонію відкриття. Це означає, що наші представники не братимуть участі у відкритті Ігор, у нас не буде прапороносців у Кортіні і ми не будемо записувати відеопобажання спортсменів, які мали демонструватися на церемонії”, — йдеться у заяві НПК Чехії.

Фінляндія

Фінляндія в четверту річницю повномасштабного російського вторгнення до України також оголосила про бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026.

“Ми в Фінляндії хочемо дати нашим спортсменам можливість втілити в життя довгоочікувані паралімпійські мрії, незважаючи на чотири роки європейської війни, яка неминуче накладає тінь і на ці Паралімпійські ігри. Але мінімум, що ми можемо зробити, — це висловити свою позицію щодо рішень Міжнародного паралімпійського комітету стосовно російських спортсменів, пропустивши церемонію відкриття, як нас просила Україна”, — заявила голова Паралімпійського комітету Фінляндії Сарі Раутіо.

Фінський суспільний мовник повідомив, що не транслюватиме церемонію відкриття Паралімпійських ігор-2026.

Латвія

Латвія також долучилася до бойкоту церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 через присутність там російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

У заяві Латвійського паралімпійського комітету зазначається, що їхня делегація бойкотуватиме захід “у будь-якому форматі”.

“Жоден представник латвійської делегації не братиме участі в церемонії відкриття — ані особисто, ані через відеоматеріали, підготовлені заздалегідь. Ми звернулися до організаторів Ігор, щоб латвійський прапор не використовувався на церемонії відкриття”, — додала президентка організації Дайга Дадзіте.

Естонія

Бойкот церемонії відкриття Паралімпійських ігор-2026 підтримала й Естонія.

В Естонському паралімпійському комітеті зазначили, що офіційні представники організації не відвідуватимуть церемонії відкриття і закриття, а також офіційні прийоми, організовані Міжнародним паралімпійським комітетом.

“Паралімпійський комітет Естонії підтримує офіційне рішення України не брати участь в офіційних церемоніях Ігор і вважає важливим мати об'єднаний та принциповий підхід серед європейських країн. Позиція Естонії базується на розумінні, що спорт не мусить бути засобом для нормалізації агресії”, — йдеться у повідомленні НПК Естонії.

Окрім того, суспільний мовник Естонії ERR заявив, що не транслюватиме змагання Паралімпіади за участі російських і білоруських спортсменів.

Нідерланди

24 лютого про бойкот церемонії відкриття Паралімпіади-2026 оголосили й Нідерланди.

“НПК Нідерландів висловлює жаль через те, що російські та білоруські спортсмени змагатимуться під власними прапорами на майбутніх Паралімпійських іграх в Італії. Це означає, що національні символи обох країн буде видно на офіційних заходах, як-от церемонія відкриття і церемонії нагородження. Ми сподівалися, що цьому можна буде запобігти за допомогою дипломатичного тиску, але це виявилося неможливим”, — йдеться у заяві Паралімпійського комітету Нідерландів.

Литва

Прем'єрка Литви Інга Ругінене заявила, що бойкотуватиме Паралімпійські ігри-2026 на знак протесту проти рішення дозволити російським і білоруським спортсменам виступати під своїми національними прапорами.

“Я планувала поїздку, щоб підтримати наших паралімпійських спортсменів і комітет, але ця поїздка не відбудеться, і нашого спортсмена, який представляє Литву, доведеться вшанувати тут, у Литві. Нам потрібна єдність та стійкість проти всіх провокацій, і ми повинні сказати, що в Європі ми єдині та віримо в перемогу України", — заявила вона.

Євросоюз

Європейський Союз (ЄС) також наголосив на своїй позиції, враховуючи, що Паралімпіада-2026 відбувається в Італії, одній з його країн-членів.

Спортивний комісар ЄС Гленн Мікаллеф заявив, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпйських ігор-2026.

“Я підтримую паралімпійців і все, що вони представляють. Однак спочатку дозволити Росії та Білорусі повернутися, а тепер надати wild card та прискорену участь без кваліфікації? Це неприйнятно.

Поки триває агресивна війна Росії проти України, я не можу підтримати відновлення національних символів, прапорів, гімнів і форми, які невіддільні від цього конфлікту.

З цієї причини я не буду присутній на церемонії відкриття Паралімпіади. Я роблю це з повагою до спортсменів, але з чітким розумінням принципів, які стоять на кону.

Спорт об'єднує, коли він стоїть на принципах. Він розділяє, коли ставить їх під загрозу. Я закликаю своїх однодумців зайняти таку ж позицію”, — заявив він.

Італія

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Заяву оприлюднили віцепрезидент Ради міністрів і міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Антоніо Таяні та міністр спорту й молоді Андреа Абоді.

У заяві засуджується допущення атлетів з РФ і Білорусі до змагань, а також висловлюється “"повна солідарність і безумовна підтримка України”.

“Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Міжнародного паралімпійського комітету допустити до участі в Паралімпійських іграх Мілан-Кортіна 2026 шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів з використанням їхніх національних символів, включно з гімном.

Італійський уряд підтверджує вже раніше висловлену разом із 33 іншими державами та Європейською комісією незгоду з рішенням про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів, ухваленим Генеральною асамблеєю Міжнародного паралімпійського комітету 27 вересня, та знову заявляє про повну солідарність і безумовну підтримку України.

Крім того, уряд закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути це рішення.

Тривале порушення Росією — за підтримки Білорусі — режиму перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів є несумісним з участю їхніх спортсменів в Іграх, за винятком виступу в статусі нейтральних індивідуальних атлетів”, — йдеться в заяві.

Реакція МПК на бойкот церемонії відкриття Паралімпіади

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Ендрю Парсонс уже прокоментував скандал довкола Паралімпіади, підтвердивши, що російські та білоруські спортсмени зможуть виступити з національною символікою.

Він заявив, що не бачить можливості не допустити Росію та Білорусь, а також закликав Україну таки відвідати церемонію відкриття.

“У нас немає законного способу не допустити Росію і Білорусь. Якщо вони хочуть бути присутніми на церемонії відкриття, запрошуємо їх. Інше питання: Україну, як і будь-який інший Національний паралімпійський комітет зі спортсменами-учасниками, запрошують бути там зі своїми прапорами.

З різних причин Національні паралімпійські комітети можуть вирішити не брати участі в церемонії відкриття. Ми наполегливо закликаємо їх бути присутніми на ній. На нашу думку, церемонія відкриття не має бути політизованою, але ми поважаємо та розуміємо різні погляди. Якщо вони не хочуть брати участь, нам шкода, але ми поважаємо це. Ми не застосуємо жодних санкцій через це.

Ми ведемо діалог з італійським урядом та усвідомлюємо, що деякі чиновники Італії публічно заявили про те, що їм не подобається це рішення (про допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами — прим.). Але його ухвалили близько п'яти місяців тому. Ідея рішення полягала в тому, щоб захистити права спортсменів, щоб вони могли мати найкращі умови для змагань... могли отримати найкращий досвід і надіслати світові меседж, який вони хочуть", — сказав Парсонс в інтерв'ю Reuters.

Зимові Паралімпійські ігри-2026 відбудуться від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо, на них розіграють 79 комплектів нагород.

Нагадаємо, в листопаді 2022 року МПК призупинив членство Росії та Білорусі через повномасштабну військову агресію РФ проти України. До цього, в березні 2022-го, росіян і білорусів усунули від участі в зимовій Паралімпіаді-2022 в Пекіні.

У вересні 2023 року Генасамблея МПК допустила росіян і білорусів на літні Паралімпійські ігри-2024 у Парижі в нейтральному статусі.

У вересні 2025 року МПК повністю відновив членство Росії та Білорусі. Російські й білоруські спортсмени отримали дозвіл виступити на Паралімпіаді-2026 та інших міжнародних змаганнях під егідою МПК зі своїм прапором, гімном та іншими державними атрибутами.